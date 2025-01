Per Taino: “In consiglio comunale concorrenza costruttiva, al lavoro per risolvere i problemi”

“Concorrenza costruttiva per risolvere i problemi“. È questa l’espressione che Lorenzo Giudici, capogruppo della lista di opposizione Per Taino, ha voluto utilizzare per definire lo status quo del consiglio comunale al termine della prima seduta del 2025 e, più in generale, dopo i primi sei mesi di lavoro da parte del suo gruppo, che all’interno dell’organo cittadino esprime quattro consiglieri.

Il consiglio comunale di venerdì 24 gennaio contava all’ordine del giorno cinque punti, due dei quali mozioni presentati proprio dal gruppo di minoranza. Nello specifico, Per Taino si è voluto concentrare sul traffico e sulla strettoia di Via Vittoria Veneto.

Riportiamo integralmente il commento del capogruppo:

Nel consiglio comunale di venerdì 24 gennaio sono stati discussi cinque argomenti, tra cui due mozioni presentate dalla lista Per Taino. La discussione è stata animata in alcuni momenti, come ci si potrebbe aspettare, dato che i due schieramenti hanno visioni diverse sugli specifici temi trattati. Tuttavia sono molto soddisfatto del livello di dialogo costruttivo avuto con i vari rappresentanti della maggioranza che sono intervenuti.

Penso che, grazie anche all’apertura del nostro sindaco, la discussione sia stata molto produttiva. La nostra mozione, che mira a risolvere il problema del traffico nel centro di Taino, pur essendo stata emendata dai colleghi della maggioranza, è stata approvata con voto unanime.

Un passaggio rilevante durante lo scambio di battute con il nostro sindaco è stata la conferma che, dal punto di vista normativo, una strada provinciale può essere declassata; importante anche riportare le indicazioni del nostro vicesindaco, che ha identificato ulteriori elementi da poter considerare in questo ambito; ringrazio entrambi.

Ora si procederà in commissione con l’obiettivo di effettuare uno studio viabilistico e instaurare un tavolo tecnico con l’ente provincia a breve termine e l’attività è inserita nel programma di questa amministrazione.

Sono particolarmente soddisfatto di questo esito positivo, in quanto è il risultato del lavoro di tutto il gruppo che rappresento. La collaborazione è quotidiana tra i colleghi eletti, ma abbiamo anche momenti ufficiali di lavoro con il gruppo pubblico di tutti quelli che sostengono la nostra lista e il nostro operato. È durante questi incontri che le idee vengono discusse e, grazie agli strumenti a disposizione (accesso agli atti, interrogazioni, mozioni, ecc..), trasformate in azioni concrete che avranno poi un effetto positivo su tutta la cittadinanza.

Vorrei a proposito approfittarne per invitare tutti a visitare il nostro sito, dove sono disponibili anche tutti i documenti in versione integrale. Visitate il nostro sito: https://sites.google.com/view/per-taino-2024/chi-siamo

Incoraggiamo la partecipazione, sul sito potete trovare i contatti dei consiglieri, ai quali riportare ogni dubbio o domanda, i canali social, ed anche il calendario con le date delle riunioni pubbliche. Nonostante le differenze politiche, sul tema della mozione per risolvere il problema del traffico, ci troviamo in una situazione di “concorrenza costruttiva”, come se entrambi gli schieramenti stessero gareggiando per ottenere lo stesso risultato: la risoluzione del problema.

Questa competizione positiva mi incoraggia, penso che questo primo consiglio comunale del 2025 sia partito con il piede giusto. Il livello di dialogo con gli attori principali della maggioranza è sicuramente migliorato rispetto ai sei mesi precedenti, il che ci incoraggia a fare ancora meglio in questa direzione.

Taino, 25 gennaio 2025 Lorenzo Giudici