“Piangono anche gli uomini” è il nuovo album di Mox, in uscita in digitale e in formato vinile da venerdì 31 gennaio per Maciste Dischi, distribuito da ADA Music Italy. Disponibile il pre-save e il pre-order al link: http://ada.lnk.to/piangonoanchegliuomini

“Piangono anche gli uomini” è un progetto intenso e sfaccettato, che affronta con autenticità le contraddizioni e le emozioni della vita. Tra i suoi temi principali si trovano riflessioni sull’amore, con tutte le sue complessità e ambivalenze, e una sincera esplorazione della vulnerabilità umana, raccontata senza filtri.

Le collaborazioni con artisti come Alberto Bianco, Serepocaiontas e Matteo Alieno arricchiscono il disco, conferendo sfumature diverse a una narrazione musicale che spazia dalla leggerezza dell’estate alla profondità delle introspezioni personali. Ogni brano rappresenta un capitolo unico, affrontando argomenti come la difficoltà di accettare sé stessi, la magia dei ricordi e la necessità di abbandonarsi alla spontaneità.

L’album si presenta come un manifesto emotivo, un invito a vivere le fragilità e le contraddizioni senza timore, trasformandole in una forza capace di unire chi ascolta in un racconto universale. “Canzoni profonde vestite leggere, poesia libera ma nascosta, ricercata ma colloquiale, parole che a volte fanno male, ma quando lo fanno piangono insieme a te. Una danza pungente e una rosa in copertina, perché non c’è prosa senza spina.”

(MOX)

Quello di Mox è un cantautorato che rincorre il presente senza dimenticare il passato, raccontando con una raffinatezza unica le istantanee di una vita. La sua penna poetica dà vita a un elegante racconto romantico e nostalgico, che ci fa ricordare quello di cui siamo fatti: emozioni.

Tracklist:

1. Dentro la mia stanza; 2. Piangono anche gli uomini feat. Alberto Bianco; 3. Sale; 4. Sambo feat. Serepocaiontas; 5. Pampero; 6. Sinceramente; 7. Ora che hai una macchina nuova; 8. Lucio Dalla feat. Matteo Alieno; 9. Un argomento; 10. Playmobil; 11. Bradipi rapidi

Biografia

Romano e romantico, MOX, all’anagrafe Marco Santoro, scrive le canzoni che vorresti ascoltare con i suoi più fedeli alleati: chitarra e pianoforte. Una passione smisurata per la vita e i suoi contrattempi, ma al tempo stesso uno sguardo lucido su ciò che lo circonda fanno di MOX un artista del suo tempo. Nel caotico calderone del suo background ci sono i grandi cantautori italiani, il beat inglese e gli stornelli della tradizione.

“Figurati l’amore” è il suo album di esordio, uscito il 7 dicembre 2018. Un disco raffinato e autorevole, autoironico, impegnato eppur leggero, dove il topos del sentimento è declinato in tutte le sue forme più disparate. A marzo 2020 l’artista ha pubblicato una nuova versione di “Brava”, in collaborazione con Dimartino, e “Fino a quando il cielo esiste” feat. Fulminacci. Il 29 maggio 2020 esce una nuova versione di “Mara”, impreziosita dalla collaborazione con i Canova. Il 29 agosto 2020, in occasione del Record Store Day, MOX pubblica il suo primo vinile “L’aria il cielo il coperto il sereno”, una raccolta di 4 canzoni in edizione limitata esclusivamente su 45 giri, impreziosite dalla collaborazione con Fulminacci, Dimartino, Dente e i Canova. Il 4 marzo 2022 esce l’ep “Vita Facile”, 4 nuove canzoni in cui MOX esplora la canzone classica italiana e sperimenta con le parole e la metrica, tra racconti milanesi e filastrocche lucide, un invito a sorridere della vita e ad “abbandonare tutti gli stereotipi e il mito dell’iperproduttività per riprenderci e goderci il nostro tempo.”

IG: https://www.instagram.com/mox________