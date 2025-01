Premio “Comune Riciclone” di Legambiente a Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Cassano Magnago e Lonate Ceppino

Il Comune di Castelseprio, insieme a Carnago, Caronno Varesino, Cassano Magnago e Lonate Ceppino, è stato insignito del titolo di “Comune Riciclone” da Legambiente, un prestigioso riconoscimento che premia le realtà virtuose nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando il ruolo fondamentale dei cittadini: «Questo importante riconoscimento è frutto dell’impegno e dell’attenzione dei nostri cittadini. Non ci fermeremo qui e continueremo a lavorare per mantenere alti gli standard raggiunti, certi della collaborazione di tutti i sepriesi».

Il premio rappresenta non solo una conferma del percorso intrapreso, ma anche uno stimolo per migliorare ulteriormente in tema di sostenibilità ambientale: «Il riconoscimento da parte di Legambiente ribadisce l’importanza della partecipazione attiva di tutta la cittadinanza».

Lo scorso 10 dicembre gli spazi della Social Innovation Academy di Milano hanno ospitato l’ottava edizione di Ecoforum Economia Circolare di Legambiente Lombardia, evento in cui ben cinque degli otto Comuni soci dell’azienda Sieco (al 31.12.2023) hanno confermato o ricevuto il titolo Comuni Rifiuti Free.