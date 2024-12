All’Ecoforum di Legambiente Lombardia 5 Comuni soci di S.I.Eco. su 8 guadagnano il titolo Rifiuti Free

Legambiente ha le idee chiare: Sieco ha tutte le carte in regola per dipingere un futuro green.

Lo scorso 10 dicembre gli spazi della Social Innovation Academy di Milano hanno ospitato l’ottava edizione di Ecoforum Economia Circolare di Legambiente Lombardia, evento in cui ben cinque degli otto Comuni soci dell’azienda (al 31.12.2023) hanno confermato o ricevuto il titolo Comuni Riuti Free.

Carnago, che ha 6.605 abitanti, ha ridotto i kg/abitante annui a 66 chili, arrivando all’80,5% di differenziata. È il Comune che ha registrato la migliore progressione sulla differenziata, guadagnando quasi quattro punti percentuali, dal 74 76,6% del 2022.

Caronno Varesino sale dall’82,2% all’83,7%, mentre Cassano Magnago (che a fine 2023 era ancora socio, è stato poi estromesso nel corso del 2024), con i suoi 21.328 abitanti, è passata invece dall’85,9% all’86,7%, il che ne fa il Comune più “riciclone”. Cassano è anche il Comune che produce meno rifiuti pro capite, passato da 54 a 51 kg a cittadino all’anno.

Castelseprio, il Comune meno popoloso con i suoi 1.331 abitanti, ha registrato una lievissima flessione, dall’85,9% del 2022 all’85,8%. Così come Lonate Ceppino che passa dall’84 all’83,9%.

Rifiuti: i numeri provinciali e regionali

I dati rilevati dal sistema O.R.So di ARPA Lombardia evidenziano che nel 2023 la produzione complessiva dei rifiuti urbani in Regione è stata di 4.714.739 tonnellate, con un aumento del 2,1% rispetto al 2022.

A questo incremento corrisponde, tuttavia, una maggiore separazione delle varie frazioni: la raccolta

differenziata in Lombardia si assesta al 73,8%, in aumento rispetto al 73,2% del 2022. Degli oltre 1500 Comuni lombardi, oltre 900 hanno raggiunto una capacità di differenziazione superiore alla percentuale regionale e quasi 600 hanno già centrato l’obiettivo del PRGR, Piano Regionale Gestione dei Riuti, che indica al 2027 una R.D. all’80%.

Con un ottimo +27%, la Lombardia è la seconda regione in Italia per incremento di Comuni Riuti Free nell’annualità 2024. Tra i 404 Comuni premiati, spiccano i 76 della provincia di Varese (circa il 56% del territorio totale), che, insieme alle province di Mantova, Bergamo, Monza-Brianza e alla città metropolitana di

Milano, guidano la classica dei Comuni più virtuosi della Lombardia.