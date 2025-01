Pro Patria, Colombo si assume la responsabilità della crisi: “Doveva essere la partita della svolta”

Sconfitta in rimonta contro la Giana (1-2) per la Pro Patria , che non vince da ottobre e fallisce la prima partita del 2025. In sala stampa mister Colombo amaro, ma non si nasconde: “Deve cambiare mentalità. Io agirò solo per il bene della Pro Patria”. Capitan Nicco non si spiega la crisi: “Forse la classifica non ci aiuta mentalmente, ma non siamo spacciati.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Giana Erminio (1-2) 4 di 32

(Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Le parole dei due protagonisti della partita:

COLOMBO 1 – Siamo partiti bene nel primo tempo e abbiamo fatto un goal subito in avvio. Probabilmente c’era anche un rigore per noi (ammonito Pitou per simulazione, ndr) ma non voglio fare polemiche da quel punto di vista. Perdere in difesa Alcibiade ci ha complicato le cose, anche se Reggiori è entrato anche abbastanza bene nonostante il cambio ci ha costretto a modificare un po’ di cose, spostando Bashi a sinistra, per esempio. Abbiamo preso poi goal su calcio piazzato, per la seconda volta in stagione, e non abbiamo più reagito: nel secondo tempo non siamo più riusciti a vincere un duello, compresi tutti quelli dietro. C’è mancata quella reazione, che per un partita così importante per come l’avevamo dipinta, è una cosa che fa pensare. A cosa? Che dobbiamo cambiare mentalità.

COLOMBO 2 – Il responsabile sono io. Devo assumermi le mie responsabilità. A caldo non parlo mai né col direttore né con la squadra. Serve fare qualche riflessione e io sono il primo a farle. L’ho sempre detto: io amo tutto qua alla Pro Patria, sono nato qua e dispiace prima a me. Pensavo fosse la partita della svolta, l’avevamo caricato tanto questa partita. Penso che siamo entrati bene, giusti, ma alla prima difficoltà siamo mancati nella reazione.

COLOMBO 3 – Ho provato a vincere la partita mettendo Terrani largo, in una posizione diversa ma non sono riuscito a cambiare l’inerzia della partita, che in mano della Giana. Io agirò sempre e solo per il bene di questa società. Voglio dire solo questo.

NICCO 1 – Sinceramente non so spiegare il motivo del perché, dopo ogni partita, siamo a raccontare che potevamo fare meglio e che potevamo vincerla, quando alla fine andiamo a perdere o pareggiare. In allenamento ci sono tutti i giorni e vedo quello che facciamo. E ci alleniamo alla grande, non so perché alla domenica in campo non riusciamo a fare quello che proviamo. Forse siamo anche bloccati dalla posizione da bassa classifica, che mentalmente o inconsciamente ci penalizza e non ci aiuta, subiamo un po’ il fatto di non essere tranquilli sotto questo aspetto.

NICCO 2 – Il momento non è positivo, non è bello. Dobbiamo uscirne altrimenti non andiamo da nessuna parte. Come? Con la voglia di non mollare, sappiamo che non siamo messi bene però abbiamo ancora tante partite. Non siamo spacciati, il tempo c’è, anche se ne manca sempre meno.

NICCO 3 – Adesso arrivano partite difficili sulla carta e secondo me quel che serve è ragionare sul fatto di non prendere goal e portare casa più punti possibili. Poi vedremo, partita dopo partita. Io spero che scatti qualcosa in più a tutti quanti, e che ci entri in testa l’unico obiettivo, quello di salvarci. E spero che domenica prossima potremo parlare diversamente di queste partite. Dipende da noi, sono fiducioso, conosco i miei compagni, so quanto ci mettono in campo. In qualche modo ne usciamo.