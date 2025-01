Pro Patria: intervento al ginocchio per Sassaro, in attacco arriva Rocco

Mentre in via Ca’ Bianca si prepara alla “finale” – per usare le parole di mister Colombo – da disputare sabato 25 gennaio a Novara, la Pro Patria guarda anche all’organico e allo stato della sua rosa per preparare l’ultima fase di una stagione da salvare ad ogni costo.

In data odierna, ovvero mercoledì 22 gennaio, la società biancoblu ha infatti comunicato che il Alessandro Sassaro si è sottoposto all’asportazione della plica sinoviale del ginocchio sinistro. Il problema al ginocchio finora ha costretto il difensore a saltare le ultime 7 gare, dalla partita del primo dicembre con la Pro Vercelli (a cui si aggiunge la panchina di Alcione la settimana precedente), un infortunio arrivato proprio nel momento in cui il classe 2004 aveva iniziato a giocare con continuità: primo dello stop cinque gare consecutive, di cui le ultime quattro (Arzignano, Triestina, Atalanta, Virtus Verona) in campo dal fischio di inizio fino al triplice.

L’operazione è stata condotta dal Professor Volpi e dalla sua equipe medica presso l‘Humanitas di Rozzano.

«La società, in tutte le sue componenti, augura ad Alessandro gli auguri di pronta guarigione, nella speranza di vederlo presto di nuovo in campo – commenta la società di Busto Arsizio, che specifica che i tempi di recupero verranno valutati con precisione in fase di riabilitazione. Difficile , naturalmente, il rientro già nelle prossime gare ma l’augurio è quello che il difensore possa essere arruolabile per l’inizio della seconda metà del girone di ritorno.

Nel frattempo il calciomercato si avvia verso la conclusione e il ds Sandro Turotti, dopo Barlocco per la fascia sinistra e Coccolo in difesa, si appresta a concludere, verosimilmente, l’ultimo colpo di mercato, che potrebbe unirsi ai biancoblu già nelle prossime ore: avviati (e oltre) i contatti per definire l’arrivo dell’attaccante Daniele Rocco.

La punta classe 1990 in questa prima metà di stagione ha giocato a Lecco, dove ha indossato la maglia numero 10 con cui ha in metà collezionato 12 gettoni, mai dal primo minuto, ma tre volte subentrato all’intervallo. Oltre ai lariani, nelle precedenti annate la punta di Monfalcone ha calcato i campi del professionismo in altre squadre di Serie C come Legnago (lo scorso anno 14 goal), Giana, Triestina, Arzignano, mentre in Serie D si è laureato capocannoniere per la stagione 17/18 nel Girone C.

In caso di arrivo Rocco sarebbe il secondo giocatore più anziano, e dunque d’esperienza, all’interno della rosa solo dopo il capitano Gianluca Nicco, classe 1988. Salvo cessioni, andrebbe a formare il reparto d’attacco insieme a Giacomo Beretta, Eljon Toci (prime punte), Dennis Curatolo (impiegato come seconda punta nel 352 o trequartista nel 3421), Jonathan Pitou e Giovanni Terrani (anche loro seconde punte nel 352 o trequartisti).

Articolo pubblicato alle 13.21 – AGGIORNAMENTO 14:30 – Ufficiale l’ingaggio di Daniele Rocco

Il comunicato da parte della società:

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Daniele Rocco.

Attaccante classe 1990, vanta più di 150 presenza in Lega Pro, e nella scorsa stagione è stato vice-cannoniere del Girone A. Rocco nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Legnago, Bisceglie, Arzignano, Giana Erminio, Triestina, Imolese fra le altre.

Il neo tigrotto nella prima parte di stagione ha giocato nel Lecco.

Rocco arriva a titolo definitivo e sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2025.

Benvenuto a Busto, Daniele!