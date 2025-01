Pronti i gironi di IFL2 e 9FL: in campo Busto, Gorillas e la novità Lugano

Ha ormai preso il via la stagione 2025 del football americano tricolore. Se il movimento locale è trainato dagli Skorpions, che per il secondo anno consecutivo disputano il massimo campionato (IFL) e, con l’under 21, hanno vinto la Coppa Italia, il panorama nella terra dei Sette Laghi vede attive altre società che puntano a una bella annata sportiva.

La Federazione (FIDAF) ha comunicato in via ufficiale la compilazione dei campionati e dei gironi sia della IFL2 – in pratica la Serie B – sia del 9FL. Quest’ultimo è il campionato di livello inferiore che prevede squadre di nove giocatori, così da consentire anche alle franchigie più piccole di allestire una rosa per disputare un torneo nazionale. (foto in alto: un vecchio derby Blue Storms-Gorillas)

IFL2: BUSTO C’È – Nel torneo di Seconda Divisione (12 iscritte) è confermata la presenza dei Blue Storms Busto Arsizio, presenza costante a questo livello. La formazione rossoblu è inserita in un girone che comprende i Daemons Cernusco, i Reapers Torino e i ritrovati Seamen Milano che tornano così in un campionato senior ripartendo dalla IFL2. In lizza anche un’altra nobile come gli Elephants Catania e i campioni della 9FL 2024, i Thunders Trento.

Ogni squadra disputerà otto partite di regular season: andata e ritorno con le altre formazioni del proprio raggruppamento più due incontri interdivisionali già definiti (Busto ospiterà i Grizzlies Roma e farà visita ai Saints Padova). Le prime due di ogni girone accederanno ai playoff con Silver Bowl previsto nel weekend del 5-6 luglio.

9FL: DERBY INSUBRICO ALL’ORIZZONTE – Ci sarà anche un derby italo-svizzero nel corso della Nine Football League: i Gorillas Varese sono inseriti nel girone dei Rebels Lugano, franchigia di recente formazione che riporta in campo (in Italia) il Canton Ticino. Anni fa altri due club di Lugano avevano preso parte alle competizioni tricolori (i Lakers e i Seagulls): ora un gradito ritorno con inserimento nel Girone C.

Oltre ai Gorillas varesini e ai “Ribelli” luganesi il gruppo comprende i torinesi Blitz Cirié, i Rams Milano e i sardi Crusaders Cagliari, presenza che costringerà a una trasferta più impegnativa del solito. La stagione regolare prevede sei partite per ciascun team: andata e ritorno contro ogni avversaria nei gironi da 4; una partita contro ogni avversaria del girone (due in casa e due in trasferta) più due incontri di fase “a orologio” all’interno dello stesso girone, per quelli composti da cinque squadre. Anche in questo caso il Nine Bowl è in programma tra il 5 e il 6 luglio.