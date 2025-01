Rapina a Lugano, arrestata una ragazza di 19 anni

C’è anche una ragazza di 19 anni tra gli indagati per la rapina avvenuta lo scorso 29 dicembre 2024 in via Pelli a Lugano. L’arresto della giovane donna, cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, sospettata di essere coinvolta nei fatti, è stato effettuato dalla Polizia Città di Lugano lo scorso 16 gennaio.

Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto proseguono, mentre la misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’ipotesi di reato ai danni della 19enne è di rapina.