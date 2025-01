Rapina dello scooter a Varese con la chiave elettronica: identificato ed espulso il sospettato

Le indagini lampo della polizia di Stato sono andate a segno per venire a capo del caso dello scooter rapinato a Varese lo scorso fine settimana: due tizi siedono sul mezzo, il proprietario si avvicina e chiede conto. A quel punto i due lo spintonano, sicuri che la vicinanza delle chiavi elettroniche avrebbero sbloccato i meccanismi di accensione: il mezzo difatti se ne va non prima che gli occupanti abbiano spintonato il legittimo proprietario.

Una rapina in piena regola che ha dato i suoi frutti e che è finita sulle cronache locali dopo la denuncia di un consigliere comunale di Varese con cui la vittima – un ragazzo – è imparentata.

Ora il sospettato è stato identificato e denunciato: è un giovane tunisino irregolare che è stato assegnato ad un centro di permanenza per i rimpatri nell’attesa dell’espulsione. Della vicenda è stato informato il pubblico ministero di Varese Carlo Bray.

Il mezzo di locomozione, recuperato, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Le forze dell’ordine mettono in allarme su questa tipologia di furti (spsso diventano rapine inserendo lel contesto l’elemento della violenza) che sfrutta il filone emotivo del proprietario di auto, o moto, che vistosi spodestato del mezzo ne chiede conto, non accorgendosi di svelare allo stesso tempo anche la vicinanza con la “card“ elettronica, ovverosia la chiave che tenuta in tasca, avvicinandosi al mezzo, permette la sua accensione.

Spesso, soprattutto i motorini, vengono attivati in questo modo, subito smontati e rivenduti pezzo per pezzo in rete.