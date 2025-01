Ribaltamento sulla A8 tra Legnano e il bivio con la A9: otto chilometri di coda

Ribaltamento sulla A8 in direzione Milano nel tratto tra Legnano e il bivio tra la A8 e la A9 in direzione Milano intorno alle 9 di giovedì 30 gennaio: due le persone coinvolte, due uomini di 21 e 36 anni, soccorsi da un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e dall’automedica di Legnano inviate sul posto dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Il personale sanitario dopo le prime cure sul posto ha provveduto al trasporto in pronto soccorso in codice giallo.

L’incidente ha causato 8 chilometri di coda lungo l’autostrada tra Busto Arsizio e il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso. Solo qualche ora prima sulla A8, sempre nel tratto tra Legnano e il bivio A8/A9 in direzione Milano si era già verificato un altro incidente tra due auto, una delle quali era finita contro il guard rail.