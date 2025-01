Sagra dello Gnocco Fritto: un weekend di sapori emiliani!

7 – 8 – 9 Febbraio 2025

Il Circolo di Albizzate – The Family

Via XX Settembre 12, Albizzate (VA)

La Street Food Parade, in collaborazione con Il Circolo di Albizzate – The Family, vi invita a un viaggio nei sapori autentici dell’Emilia-Romagna con un protagonista assoluto: lo Gnocco Fritto! Tre giorni di festa, gusto e convivialità in un ambiente coperto e riscaldato, perfetto per gustare il meglio della tradizione gastronomica emiliana in compagnia. Un menu irresistibile per veri buongustai!

Dal classico Gnocco Fritto con salumi alle varianti più golose, senza dimenticare primi piatti della tradizione e dolci che scaldano il cuore.

MENU COMPLETO

Cestino di Gnocco Fritto con tagliere di salumi misti – 15 €

Piatto Parma: Gnocco Fritto con Prosciutto Crudo di Parma – 10 €

Gnocco Fritto con Bresaola – 10 €

Gnocco Fritto Vegano con Hummus di Ceci – 7 €

Gnocco Fritto con Gorgonzola – 7 €

Gnocco Fritto con Gorgonzola e Hummus di Ceci – 10 €

Solo Gnocco Fritto – 5 €

PRIMI PIATTI

Tortelli Burro e Salvia – 10 €

Lasagne Emiliane – 11 €

DOLCI

Gnocco Fritto con Nutella – 5 €

Tiramisù – 5 €

Prenota subito il tuo tavolo!

I posti sono limitati e la prenotazione è super consigliata!

Prenota qui il tuo posto WhatsApp: 3495382384. Anche Take Away!

Non solo buon cibo, ma anche spettacolo!

Come sempre, al The Family non mancheranno musica e intrattenimento per un weekend di puro divertimento.

Come raggiungerci

In auto: facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Varese e dintorni.

In treno: stazione più vicina Albizzate-Solbiate Arno (linea Milano-Varese).