Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews: torna il “servizio bigliettini” per il falò di sant’Antonio 2025

Mancano ormai solo pochi giorni alla festa più amata dai varesini: quella di Sant’Antonio Abate, un appuntamento che torna puntuale ogni gennaio e che si prepara a confermare la sua magia anche per l’edizione 2025.

Anche quest’anno pira e bancarelle torneranno ad animare la zona di piazza della Motta con i consueti appuntamenti del 16 e 17 gennaio. Giovedì 16 sarà la serata dedicata al tradizionale falò, mentre venerdì 17 si svolgeranno la benedizione degli animali e il suggestivo lancio dei palloncini colorati.

“SANT’ANTONI DA LA BARBA BIANCA FAMM TRUÀ QUEL CÀ MA MANCA”

Come da tradizione, la pira di Sant’Antonio Abate è il momento ideale per affidare un desiderio al santo dalla barba bianca. Si tratta di una consuetudine popolare e romantica che i varesini rinnovano anno dopo anno, scrivendo i loro pensieri e le loro speranze su biglietti da gettare tra le fiamme del falò.

Che sia la ricerca di un amore, la speranza di un figlio, una richiesta di salute o un desiderio legato al lavoro, la fiducia nei confronti di Sant’Antonio resta immutata e ogni anno i varesini si affollano per affidare al falò i loro pensieri.

Un ruolo speciale in questa serata, va detto, spetta ai vigili del fuoco di Varese: impegnati non solo a garantire la sicurezza dell’evento, ma anche a raccogliere i biglietti dei varesini per poi farli volare in sicurezza tra le fiamme della pira.

SCRIVI IL TUO DESIDERIO QUI SOTTO, A BUTTARLO NELLA PIRA CI PENSA VARESENEWS

Non tutti però, per vari motivi, potranno essere presenti a quella serata: ma per chi volesse comunque affidare un desiderio a Sant’Antonio, Varesenews rinnova il suo speciale servizio. Come ogni anno, i nostri lettori potranno inviare i loro messaggi tramite il modulo online che trovate qui sotto: i desideri raccolti verranno poi consegnati direttamente nella pira, e documenteremo il tutto con foto e una ormai tradizionale videodiretta.

A voi basta compilare il modulo qui sotto, noi poi penseremo a mettere tutti i vostri desideri nella pira a poche ore dall’accensione.

ATTENZIONE: IL TERMINE ULTIMO PER INVIARE I DESIDERI ATTRAVERSO QUESTO MODULO

È GIOVEDì 16 ALLE 12