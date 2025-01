Seminari, conferenze e visite guidate, per scoprire il design al museo Maga di Gallarate

Al Maga di Gallarate, nel weekend di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025, due appuntamenti arricchiscono il calendario del Public Program, la serie di attività per il pubblico di curiosi, famiglie, studiosi, e interessati alle arti, appositamente studiata per accompagnare le mostre Arte e design. Design è arte e Hyperdesign, in corso fino al 2 marzo 2025.

Sabato 18 gennaio, dalle 10.00 alle 14.00 nella Sala Arazzi, si tiene il seminario di approfondimento “Hyperdesign, Hyperdesign” a cura di Chiara Alessi, curatrice della mostra Hyperdesign. XXVII Premio Gallarate in corso fino al 2 marzo 2025, come ulteriore possibilità di scoperta e analisi dei fenomeni del design a partire dagli anni 2000.

Nel corso dell’incontro, Chiara Alessi dialoga con alcuni dei protagonisti della mostra Hyperdesign: Parasite 2.0; Cheap; D-air Lab; Giacomo Moor per Liveinslums; Giulio Iacchetti per Internoitaliano; Prof. Adolfo F. L. Baratta, Università Roma Tre e Katja Besseghini, Presidente Fondazione Tetrabondi Onlus per Parco Inclusivo Universale; Sex & the City; Studio Folder.

Gli obiettivi sono quelli di inquadrare il cambiamento della professione del designer in relazione con le istanze del nuovo millennio esplorando quali siano le domande del design dopo la caduta del mito del Novecento. A partire dal progetto per una mostra sul design Dopo gli Anni Zero, viene ripercorsa l’avventura di progetti e processi in territori che travalicano competenze, interlocutori, materiali e tipologie tradizionali, cercando di articolare il proprio ruolo intorno ai bisogni cruciali del nostro presente: dall’autoproduzione al digitale, dal lavoro alle questioni di genere, dal clima alle disabilità, dal design for each al design for all e viceversa.

La giornata è promossa dal Museo e dal Premio Gallarate in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC Varese, con il quale il MA*GA ha all’attivo la rassegna di incontri Dialoghi di Design, giunta alla sua terza edizione.

L’evento è gratuito e a ingresso libero; agli Architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP.

Iscrizione in presenza inviando e-mail a: formazione@ordinearchitettivarese.it; iscrizione al webinar gratuito al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8900831844393188951

La visita guidata alle mostre

Sempre sabato 18 gennaio, alle ore 17.30, nuovo appuntamento con le visite guidate alle esposizioni Arte e design. Design è arte e Hyperdesign per gruppi (max 25 persone). Per partecipare è necessario prenotarsi al link urly.it/31413f

Il costo è di €18,00, comprensivo del biglietto d’ingresso alle rassegne.

La conferenza Gli anni 80, estetica del Postmoderno

Domenica 19 gennaio, alle 17.00, è in programma la conferenza “Gli anni 80, estetica del Postmoderno”, di Emma Zanella, direttrice del Maga e curatrice della mostra Arte e design. Design è arte.

Nel suo intervento, Emma Zanella esplora i multiformi aspetti artistici, tecnici e poetici del decennio che segna il passaggio dall’arte concettuale a nuove espressioni artistiche postmoderne, nel segno del ritorno alla pittura, del colore, del superamento dell’arte astratta, di un’estetica che guarda alla storia come a un immenso repertorio di immagini, di idee, nel quale si possono trovare infinite suggestioni visive ricontestualizzate in un linguaggio completamente nuovo.

Il Postmoderno è la nuova ondata filosofica, artistica, letteraria, architettonica che segna gli ultimi decenni del XX secolo e che, in fondo, riesce a “fare pace con la storia” in una visione libera e nomade della cultura, che si muove in modo frammentario, ambiguo, libero, pluralista, pronta alla dispersione come all’accumulo di forme, materiali, citazioni, idee anche tra loro contraddittorie.

Accesso libero senza prenotazione.

Mostre

Arte e design. Design è arte

HYPERDESIGN – XXVII Premio Gallarate

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

Fino al 2 marzo 2025

Orari

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 10.00 – 18.00

sabato e domenica: 11.00 – 19.00

Biglietti: open: € 14,00; intero: € 12,00; ridotto: € 10,00;

Ingressi gratuiti Ricola

7 febbraio 2025

Ricola, Main Partner del MA*GA, offre l’ingresso gratuito ai primi 50 visitatori che si presenteranno alla biglietteria del Museo a partire dalle ore 15.00. Possibilità di prenotazione su Ticketone.it

In occasione delle giornate Ricola sarà possibile degustare gratuitamente le benefiche tisane Ricola presso il MA*GABar a partire dalle ore 15.00.

