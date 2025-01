Servizio civile universale: iscrizioni aperte fino a febbraio ai progetti di CSV Insubria

Fino al 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti di Servizio civile universale che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Il Servizio civile universale è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono impegnarsi in progetti di ampia rilevanza sociale nell’ambito educativo, sociale culturale e assistenziale.

CSV – Centro di servizio per il volontariato Insubria offre la possibilità di candidarsi per progetti che inizieranno tra primavera ed estate 2025.

Le opportunità sono disponibili nelle seguenti sedi:

NOI SIAMO CULTURA (Educazione, promozione culturale, inclusione artistica, animazione di comunità):

 3 posti a Busto Arsizio presso il Circolo Gagarin (cod. sede 186568)

 2 posti a Varese presso Spazio YAK (cod. sede 186558)

 1 posto a Gavirate presso Altrementi (cod. sede 186562)

 2 posti a Varese presso Polha (cod. sede 201238)

 1 posto a Varese presso la cooperativa L’Aquilone (cod. sede 223346)

 2 posti a Varese presso l’associazione M.arte (cod. sede 223217)

 1 posto a Tradate presso Astronatura (cod. sede 222980)

VIVI IL MUSEO (Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale):

 7 posti a Gallarate presso Museo MA*GA (cod. sede 201931)

 4 posti a Saronno presso Museo Gianetti COE (cod. sede 139584)

 3 posti a Somma Lombardo presso Museo Volandia (cod. sede 210144)

GIOCHIAMO CON LA CULTURA (Promozione culturale, animazione verso minori, tutoraggio scolastico):

 2 posti a Varese presso CSV Insubria (cod. sede 183658)

 3 posti a Varese presso Fondazione Rainoldi (cod. sede 209651)

 2 posti a Varese presso Asilo di Giubiano (cod. sede 210000)

 2 posti a Varese presso Pane di Sant’Antonio (cod. sede 186546)

CON TE ACCANTO (Assistenza a persone fragili):

 2 posti a Busto Arsizio presso Sostenibile (cod. sede 224483)

RETE DI PROTEZIONE (Progetti di welfare di comunità):

 2 posti a Varese presso Pane di Sant’Antonio onlus (cod. sede 186546)

INSIEME SI PUO’ (Disabilità e inclusione):

 2 posti a Malnate presso Centro diurno La Finestra (cod. sede 186563)

IL CENTRO CHE INCLUDE (Inclusione sociale e lavorativa):

 4 posti a Malnate presso Il Centro (cod. sede 218360)

DIRITTI AL FUTURO (Cittadinanza, diritti, solidarietà):

 1 posto a Varese presso CSV Insubria (cod. sede 183658)

Incontri di promozione sul territorio:

 15 gennaio 2025 ore 18:00 presso Oratorio San Luigi, Tradate

 21 gennaio 2025 ore 17:30 presso Circolo Gagarin, Busto Arsizio

 3 febbraio 2025 (TBC) presso Proloco di Azzate

Partecipare al Servizio Civile Universale non è solo un’esperienza arricchente dal punto di vista personale e professionale, ma offre anche vantaggi concreti per il futuro. Il Decreto PA, divenuto Legge, stabilisce che nei concorsi pubblici è prevista una riserva del 15% dei posti per i volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito. Questo obbligo si applica a specifiche Pubbliche Amministrazioni nei casi di assunzione di personale non dirigenziale.

Per maggiori dettagli sui progetti disponibili e sulle modalità di candidatura, visitate il sito www.serviziocivileinsubria.it o contattate il CSV Insubria ai recapiti indicati sul sito.