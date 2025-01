Settimana di fuoco per la UYBA: prima c’è Milano, poi Conegliano

Per la Eurotek UYBA si apre oggi – domenica 26 gennaio – una mezza settimana complicata. Le Farfalle affrontano questo pomeriggio (ore 17) la Numia Vero Volley Milano per poi misurarsi mercoledì addirittura contro le “campionesse di tutto” dell’Imoco Conegliano nel recupero della 1a di ritorno.

Un doppio test d’altissima quota per la squadra di Barbolini che finora si è guadagnata un posto tra le prime otto della Serie A1 e lo vogliono mantenere da qui al termine della stagione. A provare a spingere le Farfalle oltre l’ostacolo ci sarà il grande pubblico della E-Work Arena dove sono attesi circa 4.500 spettatori per assistere a una gara che all’andata permise a Busto di guadagnare un punto al PalaLido/Allianz Cloud.

La vittoria su Pinerolo, in trasferta, ha consolidato la posizione delle biancorosse e ridato un’iniezione di fiducia in un momento che si era fatto un po’ complicato. Certo Milano non è la cliente migliore con una rosa da far tremare i polsi ma Busto ha già dimostrato di non avere timore reverenziale. La squadra di Lavarini arriva in viale Gabardi con una striscia aperta di tre vittorie consecutive in campionato, dove le milanesi sono quarte con 41 punti. In aggiunta la Numia ha sconfitto 3-1 il Vakifbank Istanbul in Champions.

Lavarini d’altro canto può contare su una rosa dove spiccano le olimpioniche Egonu, Danesi, Orro e Sylla cui si aggiungono atlete del calibro di Kurtagic, Daalderop e la libero Fukutome. Uyba comunque al completo, superate influenze e problemi fisici.