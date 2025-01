“Shoah: la necessità di conoscere, il dovere di fare memoria”, un incontro ad Albizzate

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Albizzate invita la cittadinanza a partecipare all’incontro dal titolo: “Shoah: la necessità di conoscere, il dovere di fare memoria”, una serata curata dal professor Gianmaria Messina.

L’evento si terrà il 27 gennaio 2025, alle ore 21.00, presso la Sala Reni del Comune di Albizzate.

Questa iniziativa rappresenta un momento di riflessione fondamentale per ricordare le vittime della Shoah e per sottolineare l’importanza di tramandare la memoria storica alle future generazioni.

Attraverso l’intervento del professor Messina, verranno approfonditi temi di grande rilevanza storica e morale, per non dimenticare i tragici eventi del passato e per riaffermare i valori di libertà, uguaglianza e rispetto dei diritti umani.

L’amministrazione comunale invita tutta la popolazione a prendere parte a questa importante occasione di dialogo e condivisione, affinché il dovere della memoria rimanga vivo e presente nella nostra comunità.

Ingresso libero.