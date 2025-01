Si alza in volo il drone progettato dagli studenti dell’Isis Ponti di Gallarate

Una giornata speciale, coronamento di un progetto durato due anni: all’aeroclub Adele Orsi di Calcinate del Pesce (Varese) si è levato in volo il velivolo a pilotaggio remoto interamente progettato e costruito dagli studenti dell’Istituto Ponti di Gallarate.

Il velivolo, realizzato in compensato (struttura portante) e balsa (rivestimento esterno), dotato di motore elettrico, è decollato e atterrato dalla pista dell’aeroclub: un volo di circa cinque minuti, ai comandi di Luca Altieri, pilota di aeromodelli e volontario che collabora con la scuola.

Il drone made in Gallarate è stato progettato per partecipare alla gara internazionale Gispa, aperta agli istituti superiori e promossa in collaborazione con il Di partimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali dell’università del Politecnico di Milano, tramite la sua associazione studentesca Fly-Mi Euravia.

Il progetto è stato sviluppato dalla attuale classe 5° “Conduzione”: i ragazzi hanno lavorato al velivolo a partire dalla classe 3°, per due anni. Complessivamente sono statu coinvolti 102 studenti per un totale di 200 ore di lavoro pomeridiano.

Il drone in costruzione (foto dal periodico del Ponti, “Aviation Time”)

Il primo volo ufficiale è stato accompagnato da una cerimonia di premiazione degli studenti e operatori scolastici coinvolti. Un momento di riconoscimento per il lavoro fatto e in generale per la qualità di formazione della scuola gallaratese, nata a inizio Novecento per la formazione di operai e tecnici e poi evolutasi in particolare con i percorsi legati al mondo dell’industria aeronautica, che nel Varesotto ha un polo produttivo importante, sia per l’ala fissa che per l’ala rotante. «Siamo l’unica scuola italiana con sette percorsi sperimentali» ha sottolineato il dirigente scolastico Massimo Angeloni.

Il legame con l’industria aeronautica è stato sottolineato anche dal sindaco di Varese Davide Galimberti: «Quello che studiate oggi è insito nella storia di questo territorio». Nel corso della cerimonia presentato anche il numero “Speciale Gispa” di Aviation Time, piccolo periodico interno alla scuola ideato dagli studenti Riccardo Parada Pestana e Lorenzo Tamburin.

Per salutare gli studenti è arrivato, con un doppio passaggio radente, un elicottero Leonardo della Polizia di Stato.