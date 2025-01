S’introduce in una fabbrica dismessa a Somma Lombardo e rimane folgorato

Incidente con ferito in una fabbrica dismessa di Somma Lombardo: un 47enne è rimasto folgorato, rimediando ferite agli arti superiori.

L’allarme è scattato poco prima delle 13 nella grande fabbrica tessile che si trova dietro al cimitero, con accesso da via Briante 151. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco dal distaccamento cittadino, un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e l’elisoccorso (la foto è d’archivio).

Secondo una prima ricostruzione il 47enne – cittadino italiano – si sarebbe introdotto all’interno dell’edificio dismesso, per sottrarre materiale.

Armeggiando intorno a una cabina elettrica è stato colpito da una scarica a media tensione, che gli ha provocato significative ferite alle braccia.

Probabilmente credeva che la cabina fosse dismessa, ma in realtà questa era ancora allacciata alla rete elettrica, perché assicura l’alimentazione di altre utenze nella zona.

Il complesso della fabbrica tessile dismessa tra via Briante e via Rimembranze

Soccorso in posto, è stato poi trasferito in ospedale al Circolo di Varese: secondo la prima valutazione non è comunque in pericolo di vita.