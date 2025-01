Solbiate Arno: serata di approfondimento sulla ludopatia minorile

Continua l’iniziativa organizzata dal Comune di Solbiate Arno in collaborazione con il Lions Club Solbiate Arno Valle Arno, con tre serate dedicate all’approfondimento e alla riflessione su tematiche di grande rilevanza sociale.

Il prossimo incontro, in programma per giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 21:00, sarà dedicato al tema della ludopatia minorile. L’evento si svolgerà presso la Biblioteca Comunale, in via Felice Chinetti, 11.

Tra i relatori della serata ci saranno figure esperte nel campo: l’avvocato Simona Garavaglia, penalista, e la dottoressa Isabella Cerella, psicologa e criminologa di ElasticaMente APS Legnano. L’obiettivo dell’incontro sarà informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo, con un focus particolare sui giovani e sulle strategie di prevenzione e supporto.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per la comunità di riflettere sulle problematiche contemporanee e per acquisire strumenti utili per riconoscere e affrontare situazioni di disagio legate alla ludopatia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale al numero 0331 991885 o scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.solbiate-arno.va.it.

La rassegna si concluderà con un terzo incontro dedicato al cyberbullismo, previsto per giovedì 30 gennaio 2025.