Solbiate Olona va a teatro: al via la tredicesima edizione con la commedia “Festa in Famiglia”

Sabato 11 gennaio alle ore 21 prenderà il via la tredicesima edizione della rassegna SolbiaTeatro, organizzata dalla Compagnia Fuori dalle Quinte con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Solbiate Olona. L’appuntamento, ospitato presso il Centro Socio-Culturale di via dei Patrioti 31, vedrà in scena la Compagnia Filodrammatica Orenese con la commedia brillante “Festa in Famiglia” di Alan Ayckbourn.

Sotto la regia di Massimo Perrone, gli interpreti Lina Spinelli, Luciano Graziani, Chiara Corbetta, Alfonso Tota, Marita Conzato, Lino Oldrati, Giusy Sangalli e Paolo Bianco daranno vita a un intreccio di situazioni esilaranti e dialoghi taglienti, capaci di coinvolgere e divertire il pubblico.

La rassegna SolbiaTeatro proseguirà fino al mese di aprile con altre tre serate:

15 febbraio: “Ma almeno ti pagano?” della compagnia I Derivati Complessi.

15 marzo: “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, interpretato da La Marmotta.

12 aprile: “Spirito Allegro” di Noël Coward, a cura della compagnia Fuori dalle Quinte.

Promozione speciale: fino a sabato 11 gennaio è possibile usufruire dell’offerta abbonamento “4 spettacoli al costo di 3”.

Informazioni e prenotazioni: per assicurarsi un posto, è possibile scrivere all’indirizzo info@fuoridallequinte.it. L’ingresso per ogni spettacolo ha un costo di 10 euro (ridotto 7 euro).

Con questa nuova edizione, SolbiaTeatro si conferma un punto di riferimento per la cultura locale, offrendo momenti di svago e riflessione attraverso il teatro amatoriale di qualità.