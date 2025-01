Somma Lombardo saluta due negozi storici, dopo l’addio di Garden Tovo a fine anno chiuderà Abbigliamento Spriano

Probabilmente, nei prossimi anni, Monica e Massimo trascorreranno il loro tempo seduti su una sedia a dondolo, osservando la frenetica vita che scorre fuori dalle loro case. Li immaginiamo un po’ così, dopo aver dato tanto alla loro città, Somma Lombardo, attraverso i loro storici negozi, ora giunti al termine del loro percorso.

Monica e Massimo, marito e moglie, hanno guidato due negozi simbolo per Somma Lombardo. Massimo è il titolare del Garden Tovo, un negozio di giardinaggio e articoli per animali in via Processione 54, che ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2024, dopo sessant’anni di attività. In un emozionante video pubblicato su Facebook, Massimo, insieme alla mamma, che rappresenta la seconda generazione dell’attività, ha voluto ringraziare i clienti per l’affetto e la stima dimostrata negli anni, dichiarando: “La nostra storia è la vostra storia”. Il Garden Tovo è stato un punto di riferimento per generazioni di sommesi e un simbolo di passione e dedizione per il lavoro.

Monica Pantarotto, titolare di Abbigliamento Spriano insieme ad Antonella, ha invece annunciato proprio oggi, 8 gennaio 2025, che la sua attività chiuderà il 31 dicembre 2025, segnando la fine di una lunga tradizione nel commercio di abbigliamento. Situato in via Milano 122, il negozio ha seguito le trasformazioni della città, cambiando con le generazioni che lo hanno gestito, ma rimanendo sempre un punto di riferimento per i clienti.

In un post Monica ha voluto salutare i suoi clienti con un messaggio che sottolinea l’importanza del loro negozio per la città. “Dopo 95 anni che il marchio Spriano è presente nella nostra città, e che noi per 25 anni abbiamo continuato a portare avanti con dedizione, passione e cura, è arrivato il momento di chiudere questo capitolo così significativo della nostra vita”, ha scritto nel post.

Non si tratta di una fine immediata: Abbigliamento Spriano continuerà la sua attività ancora per un anno, con l’intento di rendere questo ultimo anno indimenticabile, grazie a tante sorprese e iniziative pensate per celebrare insieme ai clienti tutto ciò che il negozio ha rappresentato per la città. Monica, insieme ad Antonella, promette di concludere questa lunga e preziosa storia con impegno e passione, cercando di offrire il meglio anche in questi ultimi 365 giorni di attività.

“Non ci saranno per ora certezze sulla continuità di questa realtà, ma una cosa è chiara: noi, Monica e Antonella, termineremo”, conclude il messaggio, invitando i clienti a vivere con loro questo ultimo straordinario capitolo.

Questi due negozi storici, Garden Tovo e Abbigliamento Spriano, hanno visto crescere e trasformarsi Somma Lombardo, rimanendo testimoni di un’epoca che sta per concludersi. La loro chiusura segna la fine di un capitolo importante per la città, ma anche un segno di come i tempi cambiano, portando con sé storie, ricordi e persone che hanno fatto parte di un tessuto sociale che non dimenticherà facilmente queste realtà.