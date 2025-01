Strapotere Conegliano, Eurotek UYBA sconfitta 0-3

La Eurotek UYBA Busto Arsizio ci prova, ma si arrende allo strapotere della Prosecco Doc Imoco Conegliano che passa alla e-work arena per 3 set a 0. Senza Rebecca Piva, ancora non al meglio dopo l’infortunio alla schiena di domenica contro Milano, in campo solo per qualche giro in seconda linea, e con Alexandra Lazic non a referto (in quanto la gara di stasera valeva come recupero del match inizialmente in programma a dicembre, quando la giocatrice svedese vestiva ancora la maglia di Cuneo), coach Barbolini si è affidato a Giorgia Frosini in posto 4, ripetendo l’esperimento già provato qualche settimana fa a Scandicci. In situazione di emergenza le farfalle hanno dunque fatto quanto hanno potuto contro le pantere, oggi in campo con Seki – Adiwge, Chierichella – Lubian, Gabi – Zhu, De Gennaro libero.

Dopo un primo set dominato dalle pantere, la UYBA ha trovato più equilibrio in seconda linea con Kunzler e Pelloni a coprire più zona di campo e con Frosini in grande crescita offensiva. Sia nel secondo che nel terzo parziale le farfalle hanno condotto nel punteggio per gran parte del tempo, cedendo però nel finale alla forza delle avversarie (nei momenti clou dentro anche Haak e Wolosz).

Per Conegliano Adiwge la MVP (14 punti con il 57% offensivo), bene anche Zhu (top scorer con 15) e Gabi (10).

Tra le farfalle Kunzler senza dubbio la migliore con 14 punti (63%), con Frosini brava dal secondo set a lasciare andare il braccio e a trovare 12 punti.

Prossimo incontro per le farfalle sabato 1 febbraio alle 18 a Novara contro la Igor Gorgonzola.

INTERVISTE

Federica Pelloni: «Conegliano è una squadra fortissima e lo ha dimostrato stasera. Noi ci abbiamo provato, a parte nel primo set nel quale non abbiamo espresso una bella pallavolo, forse un po’ impaurite. Poi ce la siamo giocata, non era semplice anche per le assenze di Piva e di Lazic. Usciamo comunque anche stavolta a testa alta».

La cronaca in breve

Starting six: Busto Arsizio parte con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Frosini – Kunzler, Pelloni libero. Santarelli risponde con Seki – Adiwge, Chierichella – Lubian, Gabi – Zhu, De Gennaro libero.

Nel primo set l’avvio è equilibrato (4-4), poi sui servizi di Chirichella Conegliano fa il vuoto (4-10 Adiwge); Obossa trova il cambiopalla in pipe (5-10), Frosini realizza l’ace del 6-10, mentre Barbolini inserisce Piva per il giro in seconda linea (7-11). Kunzler risponde a Zhu per l’8-12, ma l’Imoco vola con l’ace di Lubian (8-14); Sartori non ci sta (12-14 e 13-15), ma le ospiti riallungano presto con Adiwge (13-18). Troppi errori biancorossi portano l’Imoco al 14-20: nel finale le pantere dilagano ancora con Adiwge (15-22 ace) e chiudono con Zhu (15-25).

Secondo set: la UYBA approccia bene con Kunzler al servizio e Frosini in attacco (5-3), mentre Boldini si inventa il prezioso colpo che vale l’8-6; Kunzler (2 volte) e Frosini (2 attacchi e un muro) confermano ancora il break (13-11), ma il muro di Gabi porta al 13-13. Kunzler riceve e attacca bene e la UYBA sta avanti (15-14), Frosini riconquista il break (16-14), mentre Adiwge spara out il 17-14. L’Imoco accelera e riconquista il pari con Gabi (17-17), mentre Frosini continua ad attaccare con continuità (7 punti nel set, 19-18) e Van Avermaet sigla il 20-19. Sul 20-20 entrano Piva, Haak e Wolosz, poi l’ace di Adiwge e la schiacciata larga di Kunzler portano al 20-22. Nel finale Zhu domina (21-24) e Lubian chiude 22-25.

Nel terzo set si parte ancora in equilibrio (5-5 Van Avermaet), poi Kunzler (2 attacchi e un muro) prova a lanciare le farfalle (7-5 e 8-6). Conegliano pareggia grazie all’ace di Seki, ma Kunzler in pipe ritrova il +2 (11-9); Frosini e Obossa ci credono (13-11), con Giorgia che firma anche il muro del 14-11. Mentre entrano Haak e Wolosz (15-13) e Piva in seconda linea (15-14), Zhu ritrova il pari con l’ace del 15-15 e Van Avermaet attacca largo il 15-16. Gabi mura il 15-17, ma Kunzler chiude lo splendido scambio che porta al 17-17 e la UYBA ci crede; Haak trova il 18-20, Chirichella chiude il 18-21 e la strada per le venete è in discesa: chiude proprio Chirichella 19-25.

Il tabellino della partita

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Prosecco DOC Imoco Conegliano 0-3 (15-25, 22-25, 19-25)

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva, Van Avermaet 2, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 6, Obossa 6, Frosini 12, Kunzler 14, Boldini 1, Scola ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Gabi 10, Zhu 15, Seki 1, Eckl ne, Lubian 8, De Gennaro (L), Haak 1, Wolosz, Adiwge 14, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella 7, Fahr ne, Bardaro ne. All. Santarelli, 2° Mora.

Arbitri: Papadopol, Pozzato

Note:

Spettatori: 2645

Durata: 22′, 28′, 24′. Tot. 1h 31′

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Battute vincenti 2, battute errate 6, muri 4, attacco 42%, ricezione 47%, errori 19.

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Battute vincenti 7, battute errate 11, muri 4, attacco 54%, ricezione 60%, errori 15.

A cura dell’Ufficio Stampa UYBA – Giorgio Ferrario