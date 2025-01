Teatro e cinema per il Giorno della Memoria a Cardano

Due eventi per celebrare la Giornata della Memoria 2025 a Cardano al Campo: li èpropongono la sezione Anpi e l’amministrazione comunale della cittadina.

Il primo è previsto per sabato 25 gennaio, ore 21.00, nella sala consiliare Sandro Pertini dove andrà in scena lo spettacolo teatrale Shabbes Goy, di Teatro Blu.

Domenica 26 gennaio, invece, sempre alla sala consiliare Sandro Pertini, alle ore 17:00 è previsto un cineforum gestito dalle ragazze e dai ragazzi del CCRR “Laura Prati”, con la proiezione

del film Storia di una ladra di libri.

Lo spettacolo teatrale

Shabbes Goy è uno spettacolo creato da uno studio su “Il muro invisibile” di Harry Bernstein in collaborazione con Moni Ovadia. È diretto e interpretato da Silvia Priori e Roberto Gerboles. Siamo nel contesto della prima guerra mondiale, in una cittadina in cui ebrei e cristiano sono divisi da un muro invisibile. Due innamorati, Lily e Arthur, riusciranno a ribellarsi e a fuggire da un destino segnato e a creare un punto di incontro tra le due culture differenti.

Il film

Storia di una ladra di libri (2013), tratto dal romanzo omonimo di Markus Zusak, racconta la storia di Liesel Meminger, una giovane ragazza che cresce nella Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Un elemento centrale della trama è il rapporto che Liesel sviluppa con i libri e la lettura, che diventano simboli di resistenza e di ribellione contro l’oppressione del regime.

Le ragazze e i ragazzi del CCRR ci accompagneranno in una riflessione sui temi affrontati dal film.

Entrambi i momenti sono a ingresso libero e gratuito.

Informazioni: ufficio cultura tel 0331 266270 mail: cultura@comune.cardanoalcampo.va.it – www.comune.cardanoalcampo.va.it

Informazioni Teatro Blu: 0332 590592 / 3455828597 – info@teatroblu.it – www.teatroblu.it