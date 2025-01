Tir incastrato in via Gasparotto, strada bloccata per oltre un’ora nella mattina del 7

Un grosso tir è rimasto incastrato su via Gasparotto a Varese, nel sottopasso autostradale di raccordo con via per Schianno.

Il mezzo si è bloccato nella mattina di martedì 7 gennaio, rendendo difficoltosa la viabilità in quella zona per ore. I Vigili del Fuoco di Varese sono stati al lavoro dalle 10 circa fino alle 11.30 per disincastrarlo. Ora la strada è riaperta.

Non è la prima volta che avviene un simile “incidente”: l’ultimo di cui si è parlato, e che ha fermato la viabilità per ore, è avvenuto il 28 aprile 2023. Ad ogni evento del genere, ritorna attuale il dibattito sulla variante di via Selene, che ha come punto finale la chiusura del “ponticello” dalla dimensione troppo piccola per i tir che raggiungono la zona industriale di Schianno.

Una questione che dovrebbe essere ormai in via di definizione, dopo l’annuncio circa un mese fa del via ai lavori preliminari per l’allargamento della strada, che dalla nuova rotonda Svincolo autostradale – Esselunga porterà alla via per Schianno senza passare dal sottopasso.