Cominciano i lavori preliminari nel cantiere di via Selene

Con l’ordinanza recentemente firmata dal Comandante della Polizia Locale di Varese, è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo tutta Via Selene. Le restrizioni saranno in vigore dalle 08:30 alle 17:00 a partire dal 9 dicembre 2024 e proseguiranno fino al 15 febbraio 2025, termine previsto per le opere preliminari.

Cominciano cosi i lavori in Via Selene a Varese: il progetto prevede la realizzazione di una strada che collegherà la rotonda dello svincolo dell’autostrada Milano-Varese su Viale Europa con una nuova rotatoria su Via per Schianno, facilitando l’accesso alla zona industriale sud di Varese. La nuova Via Selene sarà dotata anche di una pista ciclopedonale adiacente.

Secondo l’amministrazione il nuovo intervento contribuirà a snellire il traffico in ingresso alla città e a migliorare la viabilità nell’area industriale della zona sud, dove operano numerose aziende.

I lavori sono finanziati con fondi comunali e regionali, Il costo complessivo per la riqualificazione di Via Selene a Varese è stimato in 5.378.877,88 euro, importo finanziato dalla Provincia di Varese per 4 milioni di euro, dalla Regione Lombardia per 930.000 euro e da Alfa SRL per 448.877,88 euro.

La gara d’appalto, che ha visto la partecipazione di 101 ditte, è stata aggiudicata alla Vitali S.p.A. con un ribasso del 15,29%, portando il costo dei lavori a 3.533.381,50 euro.