Pubblicato il bando per i lavori in via Selene a Varese

Prosegue il processo per la riqualificazione della viabilità dell’accesso alla città.

E’ aperto il bando per l’aggiudicazione dei lavori di viabilità per l’estensione di via Selene e la creazione del nuovo collegamento con la rotatoria su viale Europa, così da migliorare il collegamento con l’area industriale presente. La data ultima per la presentazione delle offerte è il 31 luglio 2024.

L’infrastruttura, strategica per tutto il territorio, ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro dalla Provincia di Varese e 930 mila euro dalla Regione.L’opera è inserita nel complesso di opere viabilistiche della nuova accessibilità alla città. Dopo la realizzazione del nuovo ponte con la maxi rotatoria di largo Flaiano, e con la realizzazione delle nuove bretelle stradali, l’estensione del nuovo collegamento ha lo scopo di migliorare la viabilità su viale Gasparotto e dell’accesso sud di Varese.

La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Varese.

Gli operatori economici interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti tramite piattaforma SINTEL, entro il 24.07.2024. Anche questa procedura sarà sottoposta al protocollo di intesa con la Guardia di Finanza.