I lavori in via Selene a Varese “ai nastri di partenza”, tra poco parte il bando per i lavori

La viabilità della città di Varese è stata protagonista di una seduta della commissione ambiente: a provocare l’intervento dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati è stata una lettera dell’associazione “Fare Ambiente” movimento ecologista cui il centrodestra varesino fa riferimento, presentata dalla consiegliera Barbara Bison. Un’occasione per fare il punto della situazione, dal punto di vista ambientale, sul progetto di allargamento di quella via, già sotto la lente di comitati di residenti.

«Di questo accesso viabilistico si parla dal 2009, quando l’amministrazione Fontana propose la riqualificazione dell’ex Malerba, che comprendeva le tre rotonde e la riqualificazione di via Selene e via Piana di Luco – precisa innanzitutto Andrea Civati – Noi abbiamo avuto il compito di concretizzare un progetto utile, perchè sgrava in termini viabilistici una parte importante della città».

E, rispondendo al consigliere Domenico Esposito, che chiede all’assessore di occuparsi anche della via Piana di Luco, situata da tutt’altra parte, tra Bizzozero e Schianno, ma a questo progetto strettamente legata, precisa ancora: «Le riqualificazioni di via Selene e via Piana di Luco funzionano insieme, nel sistema di progettazione complessivo, dove si inserisce peraltro anche largo Flaiano. Investire solo su una o l’altra sarebbe grandemente pericoloso: se lo si fa solo su via Selene probabilmente si appesantisce questa via con un carico viabilistico troppo elevato, e quindi poco sostenibile. Lo stesso vale per via Piana di Luco, con un carico pesante su viale Borri».

LE MITIGAZIONI AMBIENTALI: “MOLTI LAVORI GIÀ REALIZZATI”

La parte più delicata dal punto di vista ambientale è però quella dell’area umida della palude Stoppada: «Qui molti degli interventi a favore dell’ambiente sono già previsti e addirittura realizzati: innanzitutto per quello che riguarda l’afflusso idrico, che negli ultimi tempi è diminuito – spiega l’assessore – Si è colta così l’occasione per potenziare il sistema di afflusso, che ora è aumentato rispetto al passato. Il secondo intervento riguardava invece le piantumazioni: interventi di mitigazione ambientale sono stati effettuati sul versante che dà verso viale Borri e sul confine della palude. Ulteriori elementi saranno concretizzati in futuro: in particolare la realizzazione e il potenziamento dei percorsi ciclopedonali verso il cimitero di Bizzozero».

STATO AVANZAMENTO LAVORI: “SIAMO A UN PASSO DAI CANTIERI”

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento lavori: «Siamo in prossimità del bando di gara di affidamento, conseguentemente a breve inizieranno i lavori – Spiega Civati – C’è già stata la Conferenza dei Servizi, dove tutti gli enti preposti hanno dato l’ok al progetto». I costi della riqualificazione di via Selene arrivano intorno ai 5 milioni di euro, tutti erogati da soggetti terzi rispetto al Comune di Varese: 4 milioni di euro destinati dalla provincia di Varese, 950mila da Regione Lombardia, 450 da Alfa per i lavori sui servizi di erogazione dell’acqua.

Diversa la situazione sul versante di Bizzozero: «L’intervento su Piana di Luco è invece un intervento che stiamo progettando, e non è ancora finanziato. Si tratta di un tassello di tutto il sistema viabilistico descritto: prevede una rotonda e il potenziamento del sistema fognario nella zona».

La delicatezza dell’argomento ha fatto partecipare, all’inizio della trattazione dell’ordine del giorno, anche il sindaco Davide Galimberti, che ha ricordato che si tratta di lavori di cui a lungo si è parlato e che ora stanno diventando realtà, con importanti contributi a tutti i livelli delle istituzioni. Tra gli interventi dei consiglieri invece ci sono stati quelli di Luca Paris e Michele di Toro, entrambi consiglieri che vivono quotidianamente la zona e ne hanno ripercorso la cronistoria, e di Salvatore Giordano. Per tutti è stato importante avere rassicurazioni in tema ambientale riguardo queste nuove grandi opere stradali: il motivo per cui l’assessore ai lavori pubblici è stato chiamato a riferire in commissione ambiente, come ha spiegato il presidente della commissione Dino De Simone.