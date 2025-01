Troppo Ospitaletto per la Castellanzese, al “Provasi” termina 3-0

La capolista Ospitaletto inizia il nuovo anno come aveva terminato il vecchio e sbanca il “Provasi” con un netto 3-0. Gli Orange hanno indirizzato la gara a proprio vantaggio già nel primo tempo, perché dopo appena 4 minuti Baraye ha siglato il gol del vantaggio. Al 21’ per la Castellanzese le cose si sono complicate ulteriormente perché Chessa è stato espulso a seguito di un fallo ai danni dell’attaccante ospite Messaggi. I neroverdi hanno cestinato anche l’occasione del pareggio, perché alla mezz’ora Boix Garcia ha fallito un calcio di rigore conquistato da Boccadamo. Scampato il pericolo la squadra di mister Andrea Quaresmini ha raddoppiato nel recupero, grazie ad una massima punizione causata da un fallo di mano di Robbiati e sfruttata pienamente da Messaggi che con freddezza ha insaccato il gol dello 0-2. Gli ospiti nella ripresa hanno gestito il risultato e nel finale sono riusciti a colpire per la terza volta con un colpo di testa di Matteo Gritti. Grazie a questo successo l’Ospitaletto mantiene il comando con 3 punti di vantaggio rispetto al Desenzano. La Castellanzese invece è stata scavalcata dal Club Milano e ora ha una sola lunghezza di margine sulla zona playout.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-5-2 con Salina tra i pali, in difesa Robbiati, Gritti e Bernardi. Sulle fasce Boccadamo e Rodolfo Masera, in mezzo ci sono Fall, Castelletto e Di Coste. In avanti Boix Garcia affianca Chessa. L’Ospitaletto risponde con un 4-3-3 che prevede Bonardi in porta, Cerri, Lucenti, Bakayoko e Guarneri compongono la linea a 4 di difesa. I tre di centrocampo sono Gualandris, Panatti e Cantamessa. In avanti spazio al tridente formato da Messaggi, Gobbi e Baraye. Arbitra l’incontro Marco Ferrara di Roma 2 affiancato dagli assistenti Elvira Rizzo di Enna e Giuseppe Trefiletti di Acireale.

Primo tempo

L’Ospitaletto dopo appena quattro minuti si porta subito in vantaggio con Baraye, che conquista un pallone al limite dell’area e dopo essersi accentrato calcia e riesce ad insaccare alle spalle di Salina. Successivamente gli ospiti sfiorano il raddoppio con Cerri che colpisce di testa da buona posizione, con Salina che respinge tempestivamente. La Castellanzese al 21’ rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta inflitta a Chessa per un brutto fallo commesso ai danni di Messaggi. L’Ospitaletto prova ad approfittare dell’uomo in più per chiudere la partita e a questo proposito ha due belle occasioni con Baraye e Gualandris, entrambi i tentativi non hanno centrato il bersaglio. Intorno alla mezz’ora Boccadamo conquista un calcio di rigore, che però non viene sfruttato perché Garcia Boix si vede respingere il tentativo di trasformazione da parte del portiere ospite Bonardi. Nel corso dell’unico minuto di recupero Robbiati commette un fallo di mano in area e l’arbitro assegna una massima punizione all’Ospitaletto. Dal dischetto va Messaggi che con una conclusione angolata batte Salina e fa 2-0. Dopo il gol del raddoppio degli Orange si chiude la prima frazione.

Secondo tempo

Mister Corrado Cotta prova a giocarsi le carte offensive per provare la clamorosa rimonta con Colombo e Padovan in campo, oltre al debuttante Fiorella. Però le occasioni migliori sono degli ospiti che nonostante il doppio vantaggio e l’uomo in più continuano a premere sull’acceleratore e al 25’ Messaggi va ad un passo dalla terza marcatura con una bella conclusione sulla quale Salina compie un vero e proprio colpo di reni. Il tris della capolista arriva allo scadere grazie ad un colpo di testa del subentrato Matteo Gritti. Il risultato ora è di 3-0. Una volta trascorsi i due minuti di recupero il direttore di gara fischia tre volte e decreta la vittoria dell’Ospitaletto che continua la sua marcia in testa alla classifica.

TABELLINO

CASTELLANZESE – OSPITALETTO 0–3 (0-2)

RETI: 4’ pt Baraye (O), 46’ pt rig. Messaggi (O), 46’ st Gritti (O)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Robbiati (1’ st Colombo), Gritti, Bernardi; Rodolfo Masera, Fall, Castelletto (16’ st Fiorella), Di Coste, Boccadamo (27’ st Rusconi); Boix Garcia (16’ st Padovan), Chessa. A disposizione: Scodellaro Beretta, Serra, Zulli, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

OSPITALETTO (4-3-3): Bonardi; Cerri, Lucenti, Bakayoko, Guarneri (30’ st Mozzanica); Gualandris, Panatti (42’ st Gritti), Cantamessa (30’ st Dieng); Messaggi, Gobbi (23’ st Peli), Baraye (36’ st Bertazzoli). A disposizione: Zorzi, Qeros, Righetti, Kwetshu. Allenatore: Andrea Quaresmini

ARBITRO: Marco Ferrara di Roma 2; assistenti Elvira Rizzo di Enna e Giuseppe Trefiletti di Acireale

AMMONITI: 17’ pt Rodolfo Masera (C), 38’ pt Castelletto (C), 46’ pt Robbiati (C)

ESPULSI: 21’ pt Chessa (C)

RECUPERO: 1’ + 2’