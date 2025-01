Trovato senza vita un uomo di 65 anni nel dormitorio comunale di Luino

Nella mattinata di mercoledì 29 gennaio, un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita all’interno del dormitorio comunale di Luino, situato sopra l’ufficio postale di via Bernardino Luini. L’uomo, residente nella struttura destinata ad accogliere persone in difficoltà, viveva da solo nella sua stanza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Luino e Valli, insieme alla Polizia Locale, che hanno constatato il decesso, avvenuto per cause naturali. La Polizia locale ha avviato le procedure di rito per la gestione del caso.