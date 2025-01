Un salone dell’orientamento per i giovani di Busto Arsizio tra formazione e lavoro

Busto Arsizio offre una nuova opportunità ai giovani per avvicinarsi al mondo del lavoro e della formazione con un’ iniziativa dedicata all’orientamento.

Dal 6 all’8 febbraio, le sale gemelle del Museo del Tessile, ospiteranno Orient-Hub, un evento di tre giorni dedicato all’orientamento e alla promozione professionale, rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni, organizzato dal Comune di Busto Arsizio, in collaborazione con il Centro per l’Impiego.

L’iniziativa si propone di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai partecipanti opportunità concrete per pianificare e costruire il proprio futuro professionale.

Durante la manifestazione, i giovani avranno la possibilità di dialogare con rappresentanti di aziende locali, enti di formazione e istituti scolastici, ampliando così le proprie prospettive sia in ambito lavorativo sia formativo.

Il programma prevede workshop e laboratori pratici finalizzati alla stesura di un Curriculum Vitae efficace, simulazioni di colloqui di lavoro e approfondimenti sulle migliori strategie per affrontare i processi di selezione. Saranno inoltre organizzati incontri con esperti per esplorare i settori più dinamici e promettenti del mercato del lavoro.

Tra le aziende che partecipano: Neos, Fondazione Its Academy Cosmo Acof Olga Fiorini, Atm trasporti, Fogliani forniture elettriche. Saranno almeno una quindicna le aziende che stanno cercando personale che parteciperanno al salone.

ORIENT-HUB rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto tra la comunità giovanile e le aziende del territorio, con l’obiettivo di promuovere una collaborazione costruttiva e proficua.

L’evento è parte del progetto denominato BA ORIENTA_GIOVANI, cofinanziato da Regione Lombardia attraverso il bando “La Lombardia è dei giovani 2024”, a cui il Comune darà seguito offrendo 10 tirocini retribuiti presso Enti pubblici e Aziende del territorio, favorendo in un reciproco riconoscimento delle risorse presenti nell’ambito comunale.

L’assessore all’Istruzione Chiara Colombo commenta così l’iniziativa: «Teniamo tantissimo a questo aspetto. Vogliamo dare gli strumenti ai ragazzi per orientarsi nel delicato passaggio tra la formazione e il lavoro. Lavorare tutti insieme a costruire un futuro in cui vengano valorizzati i talenti. L’invito è a tutti i giovani».

Alla presentazione ha partecipato anche Rosaria Ramponi di Its Incom: «Abbiamo due campus a Busto (con sedi a Malpensafiere e a nel campus di Reti). Siamo contenti che il salone segua la logica della filiera formativa tra scuole superiori e aziende che è ormai un percorso di riconosciuta importanza. Diamo importanti opportunità sia ai giovani che escono dalle superiori che a coloro che vogliono riqualificarsi. Siamo specializzati in area ITC ma dall’anno prossimo apriremo nuovi corsi in servizi alle imprese».

Maria Antonietta Bernardi dell’Its Cosmo: «Abbiamo sedi a Milano e Busto Arsizio (nella sede Acof con un ifts). Offriamo corsi nell’ambito moda, tTirocini lunghi che permettono di entrare in punta di piedi nel mondo del lavoro».

Il programma dettagliato delle giornate:

Giovedì 6 e venerdì 7

Ore 10:00

Introduzione e saluti istituzionali

(Assessorato Servizi educativi – Comune di Busto Arsizio)

Ore 10:20

Come creare un CV e candidarsi per una posizione lavorativa

(Centro per l’Impiego – Busto Arsizio)

Ore 10:40

Soft skills e codici di comportamento sul luogo di lavoro

(Fili Urbani – JobClub e InformaGiovani Comune di Busto Arsizio)

Ore 11:00

Le professioni

ITS (ACOF)

del futuro:

trends occupazionali e opportunità formazione

Ore 11:20

La mobilità all’estero come opportunità di lavoro e formazione

(Marta Tosi – Rete EURES, Eurodesk)

dalle ore 12:00

Incontri one-to-one per creazione/miglioramento del CV

Simulazione colloqui di lavoro

(Centro per l’impiego – Busto Arsizio)

Sabato 8 febbraio

dalle 10:00 alle 15:00

Incontri one-to-one per creazione/miglioramento del CV

Simulazione colloqui di lavoro

(E- work )