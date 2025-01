Nel Giorno della Memoria una domenica al Binario 21 per i ragazzi delle scuole medie di Castiglione Olona

In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza che come ogni anno cade il 27 gennaio, domenica 26 gennaio gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni di Castiglione Olona si recheranno a Milano per far visita al Binario 21, il memoriale simbolo della Shoah in Italia.

Una giornata all’insegna del ricordo e della commemorazione di tutte le vittime dell’intolleranza umana e del razzismo, organizzata dal Comune di Castiglione Olona ed inserita nel Piano per il diritto allo studio dell’assessorato alle Politiche sociali e istruzione. L’iniziativa si avvale della partecipazione e della collaborazione dell’assessorato alla Cultura e marketing territoriale, della Pro loco e della sezione Anpi di Castiglione Olona.

(Il Binario 21, alla Stazione Centrale di Milano – foto di Matteo Bazzi)