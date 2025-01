Una Ztl nel centro di Sumirago. Protesta dell’opposizione: “Incomprensibile”

A Sumirago si sperimenta, per dieci mesi, una nuova Zona a Traffico Limitato, sul solo asse di via San Lorenzo, l’asse centrale tra le antiche corti del centro del paese.

Una sperimentazione avviata per la sicurezza dei pedoni e per il contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico, resa operativa con delibera pubblicata lo scorso 30 dicembre 2024.

Decisione che non piace all’opposizione: «Via San Lorenzo è un tratto di strada di 300 metri a senso unico, stretta, tortuosa, poco trafficata e già dotata di dossi limitatori di velocità» dicono da Noi per Sumirago e Viviamo Sumirago, le liste di minoranza, che contestano che la strada «conta il passaggio di quindici macchine nell’ora di punta».

«La proposta dell’Amministrazione Comunale, contenuta nell’ordinanza della Polizia Locale, non sembra andare affatto nella direzione di tutela dei cittadini e di riduzione del rumore e dell’inquinamento dell’aria. Il traffico è limitato dalle sette alle ventidue, non prevede nulla per il carico e scarico delle due attività commerciali presenti, e tolte le numerose eccezioni, ben 23, alla fine non limiterà il passaggio delle macchine ma creerà solo confusione nei cittadini» dice Stefano Romano, capogruppo Meloni-Noi per Sumirago.

«Come Gruppi di opposizione abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni di chi ha chiesto la ZTL e per quale motivo» dice Silvana Giamberini, Capogruppo di Viviamo Sumirago. «La risposta dell’Amministrazione Comunale alla nostra interrogazione è lacunosa e non ci soddisfa. Da quanto riportato pare che non vi sia una richiesta dei cittadini ma una volontà dell’Assessore alla Polizia Locale».

«Abito in Via San Lorenzo da quando sono nata e non vi è stato mai alcun problema. Ora si vuole istituire la Zona a Traffico Limitato che porterà dei problemi a chi è residente nella zona. Parenti e amici non potranno più accedere. Qui nessuno è d’accordo. Detta un po ‘alla Fantozzi: “la ZTL in Via San Lorenzo è una “perata” pazzesca” » aggiunge Marilena Cunati, Consigliera Comunale di Viviamo Sumirago.

«Come gruppi Consiliari Meloni – Noi per Sumirago e Viviamo Sumirago chiediamo al Sindaco il ritiro della Delibera di Giunta e l’annullamento dell’Ordinanza della Polizia Locale, pronti a portare, se necessario, i residenti in Comune» ha concluso Romano.