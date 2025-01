Uyba pronta alla sfida con Scandicci: domenica la trasferta al Palazzo Wanny

La Eurotek UYBA Busto Arsizio, galvanizzata dal successo casalingo contro Vallefoglia, si prepara ad affrontare una nuova impegnativa trasferta. Domenica 12 gennaio alle ore 18, le farfalle saranno ospiti della Savino del Bene Scandicci al Palazzo Wanny di Firenze (inizio gara ore 18 e diretta su DAZN).

La squadra biancorossa, guidata da coach Barbolini, sta facendo i conti con una formazione in evoluzione. La recente partenza di Olaya e i recuperi ancora in corso di Kunzler, Scola, Morandi e Lualdi complicano le scelte. Potrebbe esserci l’esordio dell’olandese Van Der Pijl, che potrebbe rientrare dopo l’infortunio che l’aveva tenuta in panchina da inizio stagione, ma il sestetto titolare resta una sorpresa.

Scandicci arriva all’appuntamento con uno stato di forma eccellente. La squadra toscana, allenata da Massimo Barbolini, occupa il secondo posto in classifica con 39 punti, 10 in più rispetto alla UYBA. Nonostante la sconfitta dell’andata (3-1 per le farfalle), il team ha trovato nuovi equilibri e sta vivendo una stagione brillante. Dopo aver conquistato la Final Four di Coppa Italia ai danni di Bergamo, Scandicci ha ottenuto un successo sofferto contro Perugia (3-1) e una netta vittoria in Champions League contro il Voluntari in Romania (3-0).

Coach Gaspari dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Ognjenovic in diagonale con la fortissima Antropova, le centrali Nwakalor e Da Silva, in attacco Mingardi con Herbots e a difendere il campo, il libero Brenda Castillo.

La partita rappresenta un banco di prova importante per la UYBA, che cerca di consolidare la settima posizione in classifica e di dimostrare la propria crescita nonostante le difficoltà. Lo scontro con Scandicci sarà una sfida difficile, ma le farfalle hanno dimostrato di poter sorprendere anche le avversarie più quotate.

Così Josephine Obossa: “Affrontiamo questa trasferta consapevoli della difficoltà della partita, perché Scandicci continua ad avere grande continuità di risultati. Noi ci siamo rigenerate con la vittoria su Vallefoglia e vogliamo provare a fare un’altra impresa nonostante fisicamente non siamo ancora al top. Il nostro 3-1 dell’andata ora però non conta più: sarà di certo una gara complicata, ma non partiamo già sconfitte”.

Savino del Bene Scandicci – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Savino del Bene Scandicci: 1 Ribechi (L), 4 Herbots, 5 Castillo (L), 6 Ruddins, 7 Kotikova, 8 Mancini, 10 Ognjenovic, 11 Parrocchiale (L), 12 Bajema, 13 Graziani, 14 Nwakalor, 15 Da Silva, 17 Antropova, 18 Mingardi, 23 Gennari. All. Gaspari, 2° Kantor.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini, 2° Lualdi

Programma della quarta giornata di ritorno

Wash4green Pinerolo – Il Bisonte Firenze

Bergamo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Smi Roma Volley – Igor Gorgonzola Novara

Numia Vero Volley Milano – Honda Olivero Cuneo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Eurotek Uyba Busto Arsizio

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cda Volley Talmassons Fvg

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 45 (15 – 0); Savino Del Bene Scandicci 39 (13 – 3); Igor Gorgonzola Novara 35 (13 – 3); Numia Vero Volley Milano 32 (11 – 4); Bergamo 30 (10 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 29 (11 – 5); Eurotek Uyba Busto Arsizio 29 (10 – 5); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 21 (6 – 10); Wash4green Pinerolo 15 (5 – 10); Il Bisonte Firenze 14 (5 – 11); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11 (3 – 13); Honda Olivero Cuneo 11 (3 – 13); Smi Roma Volley 10 (3 – 13); Cda Volley Talmassons Fvg 9 (2 – 14).