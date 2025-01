Varesina sconfitta, Spilli: “Dobbiamo uscire da questo momento con lavoro e voglia di rivalsa”

VARESINA – ARCONATESE 1-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

Marco Spilli: “Che non ci sta girando bene ce ne siamo accorti dopo trenta secondi, perché quello è un rigore come non se ne vedono tanti, Cosentino stava correndo e dopo lo stop il pallone gli è finito sul braccio. Chiaramente quell’episodio ha messo la partita su un altro binario, con l’avversario che si difendeva e ripartiva, ed era quello che non volevamo che accadesse. Detto questo, noi in questo momento dobbiamo tenere botta e dobbiamo continuare a lavorare, facendo le cose che sappiamo fare. Dobbiamo evitare gli errori come quello che abbiamo commesso in occasione del secondo gol, visto che abbiamo concesso la ripartenza decisiva. In una partita del genere dovevamo stare un attimino più calmi, perché abbiamo perso un po’ la testa e col doppio vantaggio si è complicato il tutto. Nonostante ciò le occasioni le abbiamo avute per pareggiare, poi alla fine abbiamo ricominciato a fare confusione, perché in diverse occasioni ci siamo rinviati la palla addosso. Secondo me la forza dei giocatori importanti è quella di trovare serenità nei momenti importanti, mercoledì c’è un’altra partita e dobbiamo ricaricare le batterie velocemente. Il fatto di giocare tra pochi giorni è un bene, perché chiaramente c’è voglia di rivalsa. Quindi confido su questo e sulla voglia del gruppo di reagire a questo momento di avversità”.

Spilli 2: “In questo momento non credo che serva una nuova fiducia per ripartire, perché domenica stavamo portando a casa un risultato importantissimo, poi chiaramente quando ti capitano certi episodi è normale che lascino un po’ il segno. Forse ad inizio partita abbiamo pagato lo strascico, che ci portiamo dietro dall’80’ di domenica scorsa. A questo proposito ho parlato con i ragazzi, dicendogli che non avevamo niente da recriminare dal punto di vista della prestazione. Questo vale per la settimana scorsa, oggi invece siamo entrati in campo male specialmente all’inizio, ma poi nel corso della partita le occasioni le abbiamo avute. Però, come già detto, in questo periodo non ci gira e noi dobbiamo reagire, perché non possiamo aspettare che arrivino tempi migliori”.

Spilli 3: “Nel primo tempo abbiamo comunque creato qualche situazione, sicuramente non con la continuità che abbiamo avuto nel secondo. La squadra nel primo tempo giocava con un “fardello” dal primo minuto. Poi però i ragazzi sono stati bravi a riaprirla e nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni nitide, dove se il pallone entra poi diventa tutta un’altra partita. Nel primo tempo comunque è stato bravo il loro portiere con un paio di interventi importanti, mentre nel secondo non abbiamo centrato la porta. Chiaramente un gol a dieci dalla fine avrebbe portato l’entusiasmo per provare a vincerla”.

Giovanni Livieri: “Noi venivamo già da una buona prestazione contro il Sant’Angelo che però non ha portato punti, che invece meritavamo. Forti di quella prestazione siamo rimasti tranquilli, fiduciosi di giocare anche oggi con quel tipo di livello contro una squadra costruita per vincere come la Varesina. I ragazzi oggi si sono comportati egregiamente e queste vittorie ti danno sicuramente qualcosa in più e noi ne avevamo bisogno”.

Livieri 2: “Oggi abbiamo lavorato bene con tutti e dieci i giocatori di movimento per cercare di limitare tutti i giocatori che avevano davanti, che oggi erano di una qualità impressionante. Solo facendo tutto insieme potevamo togliere le vie di passaggio e situazioni in cui potevano arrivare all’uno contro uno. Noi abbiamo fatto bene, anche se naturalmente qualcosa ogni tanto ci è scappato. Siamo stati bravi a far fare a loro una partita che non gli piace fare, ovvero di subire certe situazioni. È andato tutto bene e i ragazzi se lo meritavano da tempo e questo successo ci deve dare ossigeno ed entusiasmo.