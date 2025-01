Veganuary: a Varese Corsi tanti laboratori per promuovere la cucina sostenibile

Con Varese Corsi le attività da svolgere non mancano mai e con la primavera saranno tante le novità in arrivo: tra queste la realizzazione di venti corsi a Materia, nella nuova sede della redazione di VareseNews.

Ma cos’è il “Veganuary”? Diffuso ormai da undici anni, l’evento si propone come una sfida annuale per promuovere e informare i partecipanti sul veganismo, incoraggiando le persone a seguire uno stile di vita più sano almeno per il mese di gennaio. L’obiettivo è quello però di mantenere questo stile di vita anche per il resto dell’anno. Tutto è nato dall’idea di Matthew Glover (imprenditorie britannico e attivista per la difesa dei diritti degli animali) e da sua moglie Jane Land. Nel gennaio del 2014 infatti ha preso vita per la prima volta il movimento e l’anno successivo aveva già registrato più di 10mila iscrizioni.

Varese Corsi a proposito ha pensato a una serie di laboratori legati alla cucina vegana e vegetariana, che saranno in partenza da febbraio. Realizzare piatti vegani creativi, scoprire ricette naturali raffinate e gustose e portate sane e nutrienti a base di legumi e cereali sono solo alcune delle tante attività proposte dai laboratori.

Tra le proposte inoltre c’è anche “Verdure di stagione, Giardiniere e Conserve” un corso che si svolgerà a Materia, ed è in partenza per mercoledì 26 febbraio.

Per essere sempre aggiornati sui corsi e laboratori in programma si può consultare il sito di Varese Corsi.