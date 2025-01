Un albero crollato blocca la via delle cappelle al sacro Monte

Un albero è crollato nella serata dell’8 gennaio lungo la via Sacra che raggiunge il santuario del Sacro Monte a Varese, sbarrando il passaggio tra la decima e l’undicesima cappella, subito dopo la terza porta della via. Si tratta di un faggio di dimensioni imponenti, caduto dal terreno di un’abitazione privata adiacente al percorso.

Galleria fotografica L’albero crollato che blocca la via delle cappelle al sacro Monte di Varese 4 di 11

L’albero, con il tronco che si estende per tutta la larghezza della strada, ha di fatto bloccato l’accesso al tratto superiore del cammino devozionale. Nella giornata seguente, il 9 gennaio, l’ostacolo è ancora presente, ma si sta lavorando pre procedere alla rimozione, puntando a ripristinare la viabilità entro il weekend.

L’urgenza è data anche dall’avvicinarsi dell’importante evento religioso previsto per domenica 12 gennaio, quando al Sacro Monte si aprirà l’Anno Santo. Alle 15 avrà infatti inizio la cerimonia con la salita lungo la via Sacra e la recita del Rosario, guidata dal vicario di Zona, don Franco Gallivanone, che sarà seguita dalla celebrazione della santa Messa in santuario alle 16.30.