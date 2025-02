A Varese due appuntamenti con i Consigli di quartiere a Sant’Ambrogio e a Giubiano

Proseguono a Varese gli appuntamenti per fare il punto sulle proposte individuate nelle diverse castellanze nell’ambito dei Patti di Quartiere.

Lunedì 10 febbraio alle 20.15 l’appuntamento alla scuola primaria Canetta per il Consiglio di quartiere che fa riferimento a Sant’Ambrogio, Bregazzana, Rasa, Sacro Monte e Velate. Si parlerà anzitutto di sicurezza con l’intervento dell’assessore Raffaele Catalano. Il focus sarà poi sulla valutazione e discussione delle diverse proposte individuate nell’ambito dei Patti di quartiere, per definire le progettualità prioritarie da presentare. Informazioni scrivendo a consiglioquartiere1@comune.varese.it.

Si prosegue mercoledì 12 febbraio alle 21 alla scuola Parini, in via Bixio, per fare il punto sui quartieri di Giubiano e Ospedali, con attenzione al progetto di rigenerazione urbana di Villa Augusta. Sarà presente l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari. Per informazioni: consiglioquartiere12@comune.varese.it.

Gli incontri di quartiere sono aperti a tutti.