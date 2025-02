Alla Bottinelli/Vergiatese incoronati i campioni provinciali tutte le categorie

Il primo atto dei Campionati Provinciali Raffa prevedeva, come prima conclusione, la specialità individuale di tutte le categorie, quindi schieramento massiccio di competitori distribuiti con sagacia sui quattro campi della Bottinelli/Vergiatese, gremiti in modo accattivante sia a fianco, sia nella tribunetta sovrastante, con la gradita innovazione delle finali DIR, che hanno visto misurarsi a un livello piacevole gli atleti delle loro due categorie A e B.

Numerosa la partecipazione nella categoria C, la cui selezione ha comportato il trasferimento di alcuni vincitori d’eliminatoria sulle corsie di Daverio per selezionare chi avrebbe dovuto incontrare il finalista emerso dalle combattute selezioni disputate localmente. Regnava sovrano il sovvertimento delle previsioni che, come tali, non sono per niente incise nella roccia, anzi sovente si prestano a confutare quanto, forse improvvidamente, è considerato un percorso scontato.

Ciò soprattutto nella categoria B, dove Clemente Marchese della Ternatese godeva di una quasi unanime valutazione di successo, considerata la sua recentissima militanza nella categoria superiore, tale da farlo ritenere in possesso di ogni credenziale per assurgere allo scranno nobiliare. Infatti, al “pronti via”, nella finale con Mirko Branchini approdato da poco alla Renese, la competizione si orientava subito verso il portacolori di Ternate che si portava in vantaggio senza tentennamenti fino al 6-2 a suo favore, poi … Poi qualcuno decide di spegnere un’illuminazione e di accenderne un’altra, il Mirko risale la rapida che pareva scorrere senza grandi turbolenze verso Clemente, incanala l’incontro nella sua direzione senza lasciare scampo all’avversario fino alla logica conclusione a suo netto favore.

Maggiore equilibrio era previsto per la categoria maggiore e così è stato: l’esponente del Basso Verbano Massimo Callegari sembrava in grado di contrastare con efficacia il Cuviese Clemente Guida, almeno nelle prime schermaglie della finale, invece, anche in questo caso, il veicolo sterzava deciso verso Guida che si laureava con merito campione provinciale. Intanto per il settore DIR si vedevano prevalere le esponenti femminili: nella categoria A la consueta, implacabile Manuela Napoli, nella B l’altrettanto precisa Stefania Capece, a conferma che nel gruppo specifico la prevalenza maschile non è per nulla acquisita. Naturalmente, considerata la quantità dei partecipanti, la categoria C prolungava i tempi, tanto che la finale fra i due ternatesi si svolgeva quando le altre competizioni avevano visto la loro conclusione da tempo. Il fatto che si contendessero la vittoria due esponenti della medesima società avrebbe potuto far supporre un aspetto agonistico diluito: nulla di ciò, battaglia feroce con Di Francesco, che aveva annichilito in semifinale un esterrefatto Bardelli della Monvallese, spedito a casa con uno squillante “cappotto” di 12-0, per nulla disposto a lasciare il passo allo scatenato Farinelli, che aveva primeggiato a Daverio.

Ormai la mezzanotte era scoccata da parecchio, si facevano scongiuri da un lato affinché la contesa finisse in tempi brevi, dall’altro, con sottile perfidia, che si sforasse la una di notte: sembrava possibile vista l’alternanza del punteggio. Invece Di Francesco decideva di tradire, così in modo inatteso, le aspettative, e cedeva nelle ultime tornate di gara consegnando a Farinelli il meritato successo. Fuori i passi restavano ovattati nelle strade serenamente deserte, svettava con fulgore la croce in cima alla Parrocchiale di San Martino affacciata sulla piazza, quale muta testimonianza di benevola attenzione verso gli ultimi sparuti amanti dello sport che si affrettavano verso le lontane abitazioni: i campionati provinciali erano terminati, quasi all’una di notte, ormai prossima ma non ancora raggiunta.

PILLOLE DI BOCCE

01 febbraio – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 2a giornata

Bederese (VA) – Manarese (CO) 2-6 (38-57)

Larios (CO) – Nisciolano (CO) non pervenuto

Riposa Conturbia (NO)

07 febbraio – Bottinelli/Vergiatese – finali campionati provinciali individuali tutte le categorie

Categoria A – Guida Clemente – Cuviese

Categoria B – Branchini Mirko – Renese

Categoria C – Farinelli Salvatore – Ternatese

Categoria DIR A – Napoli Emanuela

Categoria DIR B – Capece Stefania