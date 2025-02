Bocce, partito il campionato di Terza categoria

Primo febbraio e semafori accesi sul verde per dare il via in Lombardia alle competizioni dei campionati a squadre di promozione della terza categoria, almeno per quanto attiene i primi due gironi, gli altri scaglionati lungo il mese di febbraio, con una partecipazione invero esigua dato che le tre messe assieme arrivano a 34 partecipanti – 6 di prima, 14 di seconda e 14 di terza – circa la metà di quelle che si erano iscritte nel 2024, a conferma che la componente costi, soprattutto, tende a prevalere su ogni altra considerazione. A Conturbia, in provincia di Novara, si denuncia la solitaria loro presenza a confronto con le sette piemontesi dell’anno precedente, a conferma di un trend apertamente in contrasto con le intenzioni federali di promuovere l’attività di squadra quale fonte di aggregazione e di promozione sul territorio, preferibilmente a livello locale. La giornata è grigia, una sottile, insistente, leggera pioggerella accompagna le due squadre al loro ingresso sull’accattivante struttura, con le due corsie giallo canarino, fortemente illuminate e invitanti verso i contendenti che appaiono ansiosi di cimentarsi.

Qualche defezione per gli ospitati, cinque giocatori, schieramento completo per i novaresi, con una considerevole parte giovanile che costituisce una piacevole notizia nel novero di un sistema che sovente soffre dell’innalzamento dell’età media. Il risultato dell’incontro, che poteva apparire incerto nelle previsioni della vigilia, si sposta subito a favore dei giallo-blu locali, Tartaglia Mario, fresco vincitore di una gara regionale a Bedero, non si raccapezza proprio, dopo una prima fiammata iniziale con la conquista di due punti nel classico fazzoletto, si lascia irretire dal giovane, preciso e costante avversario, gli concede immediatamente quattro punti e precipita senza neanche qualche colpo di coda nell’abisso di una sconfitta per 8-2.

“Repetita iuvant?” Ma neanche nell’immaginazione più sfrenata: il lacustre raggranella un punticino in più, senza dimenticarsi di concedere ancora quattro punti all’avversario in una sola tornata, concedendosi all’inevitabile mattatoio per il 2-0 iniziale. La terna sembra intenzionata a ristabilire un equilibrio molto precario, si porta in vantaggio per 5-0, assommando una serie di sprechi che, da sempre, sono pagati a caro prezzo: si trova per due volte con il punto per terra e tre/quattro bocce in mano per finire l’incontro, ma raccoglie la miseria di quanto costruito in precedenza scavando il fossato nel quale precipiterà inevitabilmente. Un impietoso 3-0 si tramuta subito dopo in 4-0 attraverso un altro fallimentare set perso per 8-1.

Certamente tutti gli atleti di Bedero erano colpiti dalla sindrome della sottoprestazione, che si confermava puntualmente con la prima coppia di Guidoni/Tognetti, i quali, pur avendo iniziato molto bene con un prezioso pallino colpito dal Roberto fonte di quattro punti, s’invischiavano in una serie di errori idonei a consegnare il quinto e decisivo set a Conturbia, che decideva di lasciare spazio anche a coloro che non avevano ancora calcato i campi fino a quel momento. Mentre i due bianchi perdevano a zero anche il secondo set, Chiappella/Segrada si battevano con convinzione, il Silvano riscopriva la sua classe, Segrada colpiva con maggiore continuità – la sua bocciata finale nel secondo set sulla propria boccia quasi abbracciata al pallino costituiva una perla nel mare della bigiotteria – così da rendere un po’ meno amara la disastrosa esibizione. Nella serie A prosegue imperterrito il cammino di una scatenata Caccialanza, andata a maramaldeggiare nelle Marche in modo tale da mantenere immacolata la sua marcia in testa alla classifica, mentre Possaccio, reduce dai successi conseguiti al sud, incappa in un’inattesa sconfitta con Fossombrone, insediato nella parte bassa della classifica, perdendo entrambe le terne e una delle due coppie, quella composta dai due fratelli D’Alterio, che vanificano le vittorie di Andreani/Signorini: del resto se si va all’intervallo sull’1-3 non sempre è possibile raddrizzare la situazione. Era riuscito alla seconda giornata con Mister Energy, è stato fallito con Fossombrone.

(Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

01 febbraio – Campionato italiano Serie A – 5a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 15 – Flaminio 13 – Brescia, Montegrillo 8 – Boville, Giorgione3Villese, Vigasio 7 – Mosciano 4 – Kennedy 1 – Cofer Marche 0.

01 febbraio – Campionato italiano Serie A2 – 5a giornata

Possaccio (VCO) – Fossombrone (PU) 3-5 (49-50)

Classifica Serie A2 – primo girone Possaccio (VCO) 12 – Mister Energy (SA), Città di Nola (NA) 10 – ASD Arredamenti (BG) 9 –

Fontespina (MC) 8

01 febbraio – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 1a giornata

C0ntuurbia (NO) – Bederese (VA) 6-2 Manarese (CO) – Larios (CO) 1-7

Riposa Nisciolano (CO)

03 febbraio – Basso Verbano – inizio campionati provinciali coppia tutte le categorie

07 febbraio – Bottinelli/Vergiatese – finali campionati provinciali individuali tutte le categorie

08 febbraio – Baraggese – finale regionale serale coppia ABCD, divisa al possibile