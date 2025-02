Capolavoro di Mattia Bellucci: battuto Medvedev in tre set

Ci sono partite che valgono una carriera, specie se arrivano contro determinati avversari, specie se chi le gioca si è appena affacciato nel club esclusivo dei 100 migliori giocatori al mondo. Partite come quella che è valsa una straordinaria impresa a Mattia Bellucci: a Rotterdam il tennista di Castellanza ha superato (6-3 6-7, 6-3) nientemeno che Daniil Medvedev, ex numero 1 al mondo (oggi è il 7), vincitore di uno slam e di una ATP Finals.

Un capolavoro di testa, di braccia e di gambe che vale platino: Mattia – 23 anni – è il primo qualificato per i quarti di finale dell’Abn Amro Open, un torneo di livello ATP 500 che nel 2024 venne vinto da Jannik Sinner. Una notte magica in piena regola, quella vissuta da Mattia, che fin dai primi scambi ha dato l’impressione, per lo meno, di poter mettere in difficoltà il campionissimo russo.

Nel primo set, in particolare, Mattia ha mostrato un campionario di colpi meraviglioso, sfruttando spesso il serve and volley e cambiando traiettorie, effetti, direzioni palla dopo palla. Medvedev, un po’ sorpreso, ha improvvisamente ceduto il servizio all’ottavo gioco: Bellucci si è quindi guadagnato un 5-3 che lo ha lanciato verso la conquista del primo parziale, 6-3, festeggiato con un sorriso, uno sguardo verso coach Fabio Chiappini e con un colpo che ha mandato in cielo la pallina dell’ultimo scambio.

Ma sarebbe stato un delitto fermarsi a quel punto. Bandana blu affrancata alla fronte, racchetta rossa a disegnare palle corte e accelerazioni, il mancino di Castellanza ha affrontato di petto anche il secondo parziale dimostrando una tenuta mentale notevole. Tanto da rimontare Medvedev che, dopo un break, si era portato addirittura sul 4-1 nonostante qualche doppio fallo. Quando Bellucci ha tolto il servizio al russo si è capito che il sogno sarebbe potuto diventare realtà e in molti hanno pensato che il momento fosse giunto nel tie-break. Qui Bellucci è salito sino a 5-2 per poi subire la rimonta furiosa del russo. Uno sforzo ulteriore ha dato a Mattia il match point sul 6-5 ma a quel punto si è visto il Daniil numero 1 al mondo: gran punto per annullare la palla dell’incontro e chiusura a suo favore del tie-break 8-6.

Tutto da rifare? No, perché il vissuto di Bellucci in questa serata lo ha sostenuto anche nel terzo set, in cui Medvedev ha provato a strappare il servizio ma ci è andato solo vicino, perché Mattia ha trovato il colpi giusti per mantenere (anche in rimonta) il turno di battuta. Il 2-1, per dire, è arrivato dopo aver salvato quattro palle break. Quando il russo è andato al servizio, per un po’ ha dominato la scena ma al game numero otto ecco, improvviso, il break di Mattia che poco prima aveva anche chiesto l’intervento medico per un problema addominale. E così, sul 5-3, il varesotto ha avuto l’occasione di chiudere i conti e non se l’è fatta scappare: ha aggredito l’ultimo game senza tremare e costretto Medvedev alla resa. Poi si è lasciato andare, sdraiandosi esausto ma felice sul terreno duro della Rotterdam Ahoy, un’arena che da stanotte avrà un posto speciale nel cuore di Mattia.

Nei quarti di finale Bellucci affronterà il vincente dell’incontro tra Tsitsipas e Griekspoor e con i punti conquistati fino a ora salirà tra i migliori 80 del mondo.