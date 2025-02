Bellucci sfiderà Tsitsipas nei quarti di finale di Rotterdam

Sarà un altro big del tennis mondiale l’avversario di Mattia Bellucci nei quarti di finale dell’Abn Amro Open di Rotterdam: Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 12 del mondo (ed ex numero 3), si è imposto nel proprio match degli ottavi sull’olandese Tallon Griekspoor in un match molto equilibrato, risoltosi dopo 2 ore e 59 minuti di gioco.

I primi due set si sono conclusi al tie-break, con Griekspoor che si è imposto 7-5 nel prolungamento del primo parziale e con Tsitsipas che si è rifatto 8-6 nel secondo. Il terzo e decisivo set ha visto il greco strappare il servizio al giocatore di casa che però è riuscito a sua volta a breakkare l’avversario. Ma l’ateniese ha di nuovo vinto un game sulla battuta dell’avversario e ha chiuso l’incontro con il punteggio di 6-7 7-6 7-5.

Bellucci quindi, dopo l’impresa con Medvedev, si troverà di fronte un altro giocatore dal curriculum stellare: Tsitsipas, 26 anni, in carriera ha vinto 11 titoli ATP, ha sfiorato per due volte uno slam (finalista a Parigi nel 2021 e Melbourne 2023) e si è aggiudicato le ATP Finals nel 2019 quando aveva solo 21 anni. Dotato di un bel rovescio a una mano, sa farsi valere sia sul veloce sia sulla terra e nel 2024 è entrato nel ristrettissimo club di tennisti capaci di battere Jannik Sinner nell’anno solare (a Montecarlo): con lui solo Alcaraz, Rublev e Medvedev.

La partita dei quarti di finale tra Bellucci e Tsitsipas andrà in scena venerdì 7 febbraio sul campo principale del torneo olandese. L’orario per ora non è stato comunicato ma lo aggiungeremo in questo articolo quando sarà posizionato dalla direzione dell’Abn Amro Open.