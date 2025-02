Bellucci, impresa e sorrisi: “Ho cercato di divertirmi il più possibile”

«Ho cercato di godermi ogni minuto di questo incontro. Ho provato a divertirmi in campo il più possibile e a rimanere me stesso». Il sorriso sfoderato dopo i colpi più belli (ma anche dopo qualche tentativo audace non andato a buon fine) è uno dei marchi di fabbrica di Mattia Bellucci, che dopo aver sconfitto Daniil Medvedev ha parecchi motivi per essere raggiante.

Chiamato a commentare alcuni colpi della sua partita, il 23enne varesotto spiega: «Ho usato spesso il serve-and-volley e in un paio di occasioni ho deciso di servire da sotto. L’ho fatto perché ho visto Daniil veramente molto lontano dalla rete e quindi ho usato quel colpo per farlo spostare. Di sicuro non l’ho fatto per mancargli di rispetto».

Infine Bellucci ha detto: «Ho sentito che dovevo godermi ogni momento di questa partita. Questo è un grande risultato, quindi me lo godrò».

Nel prossimo turno, i quarti di finale, l’allievo di Fabio Chiappini dovrà sfidare uno tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 6 del torneo, e l’olandese Tallon Griekspoor che ha battuto Matteo Berrettini al tie-break del terzo set. Due avversari di alto livello (Tsitsipas è l’ex numero 3, ora è il 12 del ranking) contro i quali servirà rivedere il miglior Bellucci.

Intanto però il talento di Castellanza (formato dal padre Fabrizio prima di passare alle “cure” della MXP Academy con Chiappini e Moretti) si è tolto la soddisfazione di battere per la prima volta un avversario “top ten”. Rotterdam poi è un torneo ATP 500 e mette in palio punti pesanti: Bellucci ha iniziato la settimana da numero 92 al mondo ma il successo nelle qualificazioni e soprattutto le vittorie su Rottgering e Medvedev lo proiettano tra i primi 80 del ranking ATP. Inutile dire che non era mai arrivato così in alto nella sua ancor giovane carriera.