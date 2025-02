Bellucci avanza al torneo di Rotterdam e si regala la sfida con Medvedev

Mattia Bellucci è atteso dall’impegno più probante della sua ancor giovane carriera tennistica. Al secondo turno del torneo di Rotterdam – un ATP 500 con diversi campioni assoluti in tabellone – il mancino di Castellanza dovrà sfidare nientemeno che Daniil Medvedev.

Il giocatore varesotto, 23 anni, ha infatti superato sia le qualificazioni, sia il primo turno, con tre successi ai danni di altrettanti giocatori olandesi. Nei due incontri che lo hanno portato in tabellone ha superato Thijs Boogaard (6-3 6-1) e Gijs Brouwer (6-1 6-1) mentre nella tarda serata di lunedì si è imposto nei 16mi di finale sull’astro nascente Mees Rotgering.

Non un successo semplice perché Rotgering (oltre l’800a posizione mondiale) è stato numero 1 juniores e finalista di Wimbledon giovanile e ha davanti a sé un futuro interessante. Nel primo set Bellucci si è portato sul 3-0 ma poi si è fatto togliere il servizio al quinto gioco (era avanti 40-15) e quindi raggiungere sul 3-3. Il secondo break a favore ha però subito spianato la strada per il 6-3 conclusivo.

Nel secondo parziale il testa a testa è durato per quattro giochi, poi Bellucci ha tolto il servizio a Rotgering e quest’ultimo ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro che gli ha tolto mobilità. Già in vantaggio, l’allievo di Fabio Chiappini, ha portato a termine l’incontro senza concedere altri game chiudendo così 6-3 6-2.

Ora (mercoledì) il confronto da far tremare i polsi con Daniil Medvedev, ex numero 1 al mondo, attuale numero 7, vincitore di 20 titoli ATP compresi gli US Open 2021 e le ATP Finals 2020. Il russo, 28 anni, ha superato al primo turno Stan Wawrinka in tre set (6-7 6-4 6-1), ha concesso qualcosa al veterano svizzero ma è intenzionato a far valere la sua testa di serie numero 2. Bellucci ci proverà, senza dubbio, anche perché da una partita così ha solo da guadagnare; intanto la vittoria su Rotgering gli ha fornito altri punti importanti e dall’attuale numero 92 del ranking salirà fino a ridosso dell’80a posizione migliorando il proprio primato.