Ci sarà un nuovo processo per l’ex sindacalista assolto per gli abusi su una hostess

La terza sezione penale della Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione nei confronti dell’ex sindacalista accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. La Corte ha disposto un nuovo processo d’appello che si terrà davanti alla Corte d’Appello di Milano.

L’assoluzione, che risaliva al giugno scorso, aveva suscitato polemiche per la decisione dei giudici della Corte di Appello milanese, che avevano ritenuto che la condotta del sindacalista non avesse vanificato ogni possibile reazione da parte della vittima, considerato che l’episodio si sarebbe protratto per soli 20-30 secondi, lasciando così alla donna la possibilità di allontanarsi. L’ex sindacalista, già assolto in primo grado, si era difeso affermando che l’incontro con la hostess fosse di natura esclusivamente professionale.

La decisione di oggi arriva dopo che il Pubblico Ministero aveva richiesto il riesame del caso, sostenendo la necessità di una revisione della sentenza in considerazione degli aspetti legali e delle dichiarazioni delle parti coinvolte. L’udienza davanti ai giudici della Cassazione si è svolta questa mattina e ha portato alla decisione di annullare l’assoluzione, avviando il nuovo processo d’appello.