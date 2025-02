Musica e tradizione: il Circolo di Casbeno ospita una pizzoccherata con DJ set

Il 22 febbraio il Circolo di Casbeno si trasforma in un punto di ritrovo imperdibile per gli amanti della buona cucina e della musica. La serata propone un connubio perfetto tra sapori autentici e ritmo coinvolgente, con una pizzoccherata accompagnata dal DJ set di Lanfre e Marshmallow.

Dalle 19:30 fino a mezzanotte, gli ospiti potranno gustare un ricco menù che vede protagonisti i pizzoccheri, accompagnati da altre specialità come patatine fritte, salamelle e hot dog. Il tutto sarà reso ancora più piacevole dalla selezione musicale dei due DJ, pronti a far vibrare il pubblico con un mix di suoni e atmosfere avvolgenti.

L’evento è a ingresso libero, un’ottima occasione per trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo e musica dal vivo. Per chi cerca un momento di convivialità con un tocco di energia, il Circolo di Casbeno è la meta perfetta.

Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi a una serata speciale.

Quando? Venerdì 22 febbraio 2025

Dove? Circolo di Casbeno

Orario? Dalle 19:30 alle 00:00

Ingresso libero

SCARICA LA LOCANDINA