Esercitazione dei soccorritori del Soccorso Alpino in Val di Rezzo

Una bella giornata quella di ieri (domenica 16 febbraio) per la Stazione di Varese del Soccorso alpino: nell’ambito delle attività che i soccorritori sono tenuti a svolgere, per restare aggiornati sulla preparazione tecnica e su tutti gli aspetti di loro competenza, quindici tecnici hanno partecipato a un’esercitazione ambientata in Val di Rezzo, nella zona del Monte Garzirola. Tema principale, il trasporto su neve di persone infortunate.

Al momento formativo erano presenti anche tre istruttori regionali del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e tre sanitari, che hanno permesso di approfondire, con la supervisione di esperti, alcune tematiche riguardanti il soccorso in ambiente invernale.