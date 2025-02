Febbraio “da Circo” con lo Spazio Kabum

NOTIZIARIO UISP del 5 febbraio 2025

BASKET – First League, i risultati a cavallo del mese

.

Tre partite si sono svolte lunedì 27 gennaio, con la fondamentale vittoria del Fuco Basket Varese, che sbanca Vedano Olona. Finisce 64-53 per i varesini, che colgono due punti preziosi in una classifica cortissima nella zona bassa. Nello stesso girone Gavirate espugna la Marconi di via Adriatico, coi Pink Panthers ko per 84-93 ed invischiati nella bagarre del fondo classifica. Infine nel gruppo Sud, gli Irish

Venegono battono di 20 lunghezze il Basket School Tradate e raggiungono il Montello Young al primo posto con un record di 12-1.

Vittoria casalinga ad Est, del Tavernerio Old School, che batte nello scontro di bassa classifica, il Basket Senna, per 70-60. Blitz esterno per la No Look Gerenzano, che a Rovello Porro, regola l’Ellet@Rm per 61-50 e sale a 12 punti in classifica, lasciando i lariani a 4.

Unica partita di mercoledì si è svolta a Malnate fra la Wool Va e gli Irish Venegono, questi ultimi, in campo nuovamente dopo un paio di giorni: dodicesima vittoria stagionale per i venegonesi, a segno 74-58 in via Libia, grazie ad una prima parte di gara brillante. Vittoria per la capolista dell’Est Figino, che vince sul campo del Tavernerio Old School. Roboante successo, utilissimo in chiave salvezza, per Novara che batte il quotato Cso Borsano di 23 lunghezze. Netta vittoria della seconda forza del girone Ovest, Deportivo Elite, che viola il campo del Basket 2000 Ponte Tresa, di quasi 30 lunghezze. Continua a vivere un periodo di salute ottimo Castelletto Ticino, che supera una coriacea Fortitudo Fagnano in terra varesotta.

Venerdì sorridente per gli Sharks Albizzate, a segno a domicilio con Beavers Borgomanero per 81-56. Vittoria per il Senna Golden Mutombo, che si aggiudica la stracittadina di Senna, regolando il Basket Senna. A Nord successi per l’Apg Besozzo Horses e Gavirate, con questi ultimi che regolano nettamente i Boosters

Vedano, mentre gli Horses, re del girone, vincono a Varese sulla Pallacanestro Bizzozero.

VARESE – Febbraio lo passo al circo

Febbraio sarà un mese all’insegna dell’arte, delle emozioni e del circo contemporaneo. Spazio Kabum, il “circo” di via Guicciardini a Varese affiliato alla Uisp, ha preparato un programma ricco di energia, creatività e movimento! Che siate pronti a danzare, divertirvi, fare acrobazie, diventare più flessibili… o semplicemente godervi uno splendido spettacolo, qui troverete tutto quello che state cercando!

Sabato 8 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, “Essere movimento” con Anna Venegoni.

Domenica 9 febbraio, dalle 15 alle 21.30, “Jam dei Laghi – Contact improvisation”.

Sabato 22 febbraio, dalle 10:30 alle 13:00, “Workshop di Acropartnering: UP-LIFT”, con Julius Bitterling e Silvia Oggioni. Al pomeriggio, dopo la merenda delle 17.30, spettacolo della rassegna di circo teatro “UroboroS”, di e con Julius Bitterling e Silvia Oggioni.

Domenica 23 febbraio, dalle 10:30 alle 13:00, “Workshop di flessibilità” con Francesca Alberti e – dalle 10:00 alle 17:00 – Seminario di Comunicazione Non Violenta con Damiano Petitti. Per info: WhatsApp o Telegram al 349-4568018, oppure scrivi a spaziokabum@gmail.com.

SALUTE MENTALE – Agisci Partecipa Impegnati

Dal 20 al 22 gennaio si è svolta a Copenaghen la visita di studio prevista dal progetto “ABC of mental health” (L’ABC della salute mentale), che propone di sviluppare il concetto ABC nei paesi partner (Polonia, Ucraina, Svezia, Estonia e Italia). Originariamente sviluppato nel 2002, Act Belong Commit, che in italiano potremmo tradurre con Agisci Partecipa Impegnati, è la campagna di promozione del benessere psicologico più longeva in Australia, e dimostra il potere dell’impegno della comunità nel promuovere il benessere mentale.

Il progetto mira a migliorare il benessere mentale di persone fragili in tutta Europa, sviluppando ulteriormente e ampliando il modello di successo basato sulla ricerca. L’Uisp è partner del progetto e sarà l’ambasciatrice in Italia del metodo ABC, mentre capofila è l’ISCA-International Sport and Culture Association. La visita è stata la seconda tappa del progetto che durerà tre anni: un’occasione importante

per la comprensione del modello ABC, che in Danimarca viene sperimentato dal 2014, e un passaggio utilissimo per le organizzazioni partner che si stanno preparando ad adottare la metodologia nei propri paesi.