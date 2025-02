Gavirate festeggerà il carnevale il 2 marzo. Il sindaco smentisce la notizia della sfilata dei carri

Gavirate sarà in festa per il carnevale il 2 marzo prossimo. La manifestazione, organizzata dal Distretto Due Laghi, sostenuta dai Commercianti del centro storico di Gavirate e Ascom, con la partecipazione dei Comitati Genitori dell’Istituto Comprensivo e con la collaborazione dell’amministrazione, avrà il suo centro in piazza Repubblica dove ci sarà la sfilata delle maschere con premi per le più belle.

Come lo scorso anno, quindi, non ci saranno i carri allegorici. È lo stesso sindaco Massimo Parola a smentire le voci di un appuntamento con la sfilata allegorica per il 23 febbraio: «Non sono pervenute richieste ufficiali da parte degli enti organizzatori, né tantomeno è stata fatta domanda per le autorizzazioni necessarie alla sfilata dei carri; quindi smentiamo le comunicazioni che collocano a Gavirate la sfilata per il prossimo sabato. La volontà dell’amministrazione è stata quella di proporre un carnevale a misura di famiglia, e per questo ci siamo attivati insieme agli enti e alle associazioni di Gavirate che hanno accettato di collaborare. Vi aspettiamo il 2 marzo in piazza Repubblica per festeggiare insieme”.