Giornata per la Vita, una serata dedicata alla figura di Giancarlo Bertolotti

Il 2 febbraio scorso si è celebrata la 47a Giornata per la Vita cui sono legati – anche sul nostro territorio – una serie di eventi, manifestazioni e incontri. Uno di questi, organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita (CAV) del Medio Verbano, è previsto per venerdì 14 febbraio nella chiesa di Sant’Anna a Besozzo (in via Roma), dalle ore 21.

La serata sarà dedicata alla figura di Giancarlo Bertolotti, medico ginecologo originario di Sant’Angelo Lodigiano, scomparso a nel 2005 (a 65 anni, in un incidente stradale), che ha dedicato la propria vita ad aiutare le mamme e i loro bambini. Bertolotti ha lavorato per anni al Policlinico San Matteo di Pavia e – a costo di incomprensioni e difficoltà – ha sempre affermato la sacralità della vita fin dal concepimento, accompagnando con aiuti concreti e con discrezione le donne nelle gravidanze difficili.

L’incontro sarà condotto dal dottor Michele Barbato, presidente del CAV di Vimercate, che ha conosciuto personalmente il dottor Bertolotti e ha condiviso con lui l’attività lavorativa. Insieme hanno fondato il CAMEN, il Centro Ambrosiano Metodi Naturali. Barbato offrirà quindi la propria testimonianza su quanto fatto da Bertolotti per il quale è in corso dal 2013 una causa di beatificazione.

All’organizzazione dell’appuntamento, con il CAV che ha sede a Laveno Mombello, ha collaborato la Comunità Pastorale di San Nicone che raggruppa le parrocchie di Besozzo, Bogno, Brebbia, Cardana e Olginasio.