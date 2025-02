Il Premio Kyle Phillips per il giornalismo gastronomico ad Anna Prandoni

E’ stata Anna Prandoni, originaria di Busto Arsizio, giornalista e scrittrice nonchè coordinatrice di Gastronomika, verticale di food & wine del quotidiano Linkiesta, a ricevere “Premio Kyle Phillips 2024“, il riconoscimento che Aset (Associazione Stampa Enogastroagroalimentare Toscana) ha istituito nel 2014 per ricordare l’amico e collega americano prematuramente scomparso a 53 anni nel 2013, che aveva raccontato il vino senza pregiudizi e con originalità.

La consegna è avvenuta oggi, venerdi 14 febbraio, a Firenze, in occasione di PrimAnteprima, l’evento della Regione Toscana che inaugura la Settimana delle Anteprime del vino toscano 2025.

Il premio è destinato al giornalista di settore che, attraverso articoli e servizi pubblicati nel corso dell’anno, a giudizio dei giornalisti associati ad Aset, abbia meglio rappresentato il modo di fare informazione a 360° che fu di Kyle Phillips: mancanza di pregiudizi, costante curiosità professionale, serenità di giudizio, voglia di esplorare, franchezza, brillantezza nello scrivere e sobrietà nel comportamento. Ad esprimere il nome della collega premiata, quest’anno, una commissione composta dai soci Aset e coordinata da Marzia Morganti, con Mariangela Della Monica, Selin Sanli, Elisabetta Failla.

Ideatrice del Festival di Gastronomika, primo “think tank” del mondo dell’enogastronomia, Anna Prandoni ha inoltre fondato Forketters, progetto di social dining che porta il cibo fuori da Instagram e Tavola spigolosa, osservatorio permanente sulla comunicazione del cibo.

Già Direttore responsabile di ‘La Cucina Italiana’ e di Grande Cucina, nonché web editor di Italian Gourmet, Prandoni è stata responsabile corsi gourmet e digital advisor per l’Accademia Gualtiero Marchesi, ha sviluppato i progetti editoriali Scarpetta e MilanoSecrets. Dopo 36 libri di ricette editi in Italia, ha pubblicato negli USA “Let’s cook italian”, e oggi è in libreria con il saggio “Il Senso Buono”. TEDx speaker sul tema #piùcibomenofood, ha vinto il Prix 2023 de l’Academie Internationale de la Gastronomie.

«Sono onorata e commossa di ricevere questo premio, che arriva in un momento in cui sento sempre di più l’esigenza di lavorare giornalisticamente su un tema a me caro, molto di moda ma mai abbastanza approfondito e conosciuto Ha commentato Prandoni – Attraverso il racconto della piccola storia dell’alimentazione possiamo raccontare la grande Storia del nostro Paese e del mondo. Spero che questo riconoscimento sia l’occasione per ricordare che la democrazia passa anche attraverso un racconto etico, puntuale, riflessivo e di indagine del cibo e del vino. Senza approfondire e senza sfatare i troppi falsi miti che alimentano questo argomento non saremo in grado di fare le giuste scelte come consumatori, e non potremo migliorare il nostro Pianeta e la vita delle persone che in questo settore lavorano»